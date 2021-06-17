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Bakan Koca: Aşılamada 1,5 milyonuncu doz vuruldu

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan '1,5 milyonuncu doz aşının 24 saatin dolmasına 2 saat 17 dakika kala yapıldığını' bildirdi.

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17.06.2021 23:27:55
Bakan Koca: Aşılamada 1,5 milyonuncu doz vuruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"1,5 milyonuncu doz aşı, 24 saatin dolmasına 2 saat 17 dakika kala yapıldı. Yer, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi. Sağlık personeli, Dilek Coşkun. Aşıdan sorumlu hekim, Beraat Özdemir. Dünkü toplam sayı 1 Milyon 416 Bin 795'ti. Bu hız bu işi erkenden bitirecek."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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