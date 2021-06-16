Bakan Koca açıkladı: Aşılama yaşı 35’e düştü

Sağlık Bakanı Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yarın itibarıyla 35 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz" dedi.

Türkiye genelinde uygulanan koronavirüs aşı durumuyla ilgili son bilgileri de paylaşan Bakan Koca birinci dozda yaklaşık 23 milyon, ikinci dozda 14 milyon olmak üzere toplam uygulanan doz sayısının 37 milyonu bulduğunu bildirdi.

Koca "Bu yaz sadece maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz olmayacak aynı zamanda salgın haberlerinden kurtulduğumuz son yaz da olacak" ifadesini de kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.