KOBİ'ler için Dünya Bankası'ndan kaynak sağladı

İş Leasing, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) aracılığıyla Dünya Bankası’ndan KOBİ ölçekli şirketlerin finansmanında kullanılmak üzere 30 milyon euro ve 30 milyon dolar tutarında olmak üzere iki farklı paketten oluşan bir kaynak sağladı.