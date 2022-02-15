KOBİ'ler için Dünya Bankası'ndan kaynak sağladı
İş Leasing, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) aracılığıyla Dünya Bankası’ndan KOBİ ölçekli şirketlerin finansmanında kullanılmak üzere 30 milyon euro ve 30 milyon dolar tutarında olmak üzere iki farklı paketten oluşan bir kaynak sağladı.
2022-02-15 14:18:50
Bahse konu paketler, “Acil Durum Şirket Desteği” ile “Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi” adını taşıyor. İş Leasing Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü U. Şafak Öğün, “Bu krediyi yalnızca bir fon kaynağı olarak değil, sürdürülebilirlik vizyonumuz çerçevesinde atılan çok önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Bu kaynak ile ülkemizin istihdam artışına katkı sağlarken, pandemiden olumsuz etkilenen KOBİ'lerimizin makine yatırımlarını destekleyeceğiz” dedi. .
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