Kırım'daki Rus birlikleri sınırdan çekiliyor!

Kırım'da tatbikat yapan Rus askeri birliklerinin üslerine dönmeye başladıkları bildirildi.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginlik son dönemde tırmanırken, Rusya, bazı askerlerin Ukrayna sınırından çekildiğini söyledi.

Interfax haber ajansına göre Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırında konuşlanmış bazı birliklerin tatbikatları tamamladıktan sonra üslerine geri döndüğünü söyledi.

Ancak Interfax, ülke çapında geniş çaplı tatbikatların devam ettiğini de sözlerine ekledi.

KREMLİN AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili Kremlin'den de bir açıklama geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada, “ABD'nin Rusya'nın Çarşamba günü Ukrayna'ya saldıracağı uyarıları, Avrupa'da gerilimi artırmak için tasarlanmış temelsiz çabalardır” denildi.

Kremlin, ABD'yi gerilimi artırmakla suçlarken, Rus birliklerin sınırdan çekilme haberleriyle ilgili olarak; “Birlikler, tatbikatlarını tamamladıktan sonra üsse geri dönerler. Bu her zaman yapılan bir şeydir, bugün de aynısı gerçekleşmiştir” açıklamasında bulundu.

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