Kemal, Ankaralı ile İnci ise Derviş'le buluşuyor...

Başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nunpaylaştığı TRT 1’in dizisi “Bir Zamanlar Kıbrıs” merakla beklenen dördüncü bölümüyle ekranlara geliyor.

Bir Zamanlar Kıbrıs'ın 22 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de yayınlanacak olan yeni bölümünde; Kemal Ankaralı ile İnci ise dervişle buluşacak.

“Bir Zamanlar Kıbrıs”ın dördüncü bölümünde neler olacak:

Dizinin dördüncü bölümünde; Kemal, Ankaralı ile İnci'nin yolu ise büyük bir sürprizle Derviş ‘le kesişir. Kemal, İnci-Müge ve diğer tüm esirlerin hayatını kurtarmak için hayatını ortaya koyar. Ankaralı ise yeni tanıştığı Kemal'in fedakarlığına şahit olduğunda onunla uzun süre yürünecek bir yol arkadaşlığının başladığını anlar. Ancak Kemal ve Ankaralının ilk karşılaşmaları oldukça sert olur. Derviş'in nasıl hayatta kaldığı ortaya çıkarken, yeni hedefi esir tutuldukları yerden İnci ve Müge'yi kaçırıp onları Kemal'e ulaştırmaktır.

Diğer yandan Ankaralının nişanlısı Ayşe gizlice girdiği macera sonucu uzun süre sonra ilk kez nişanlısı ile irtibata geçer. İki sevgilinin duygu yüklü hikayesinde büyük bir sürpriz vardır: Ankaralının gizli görevle bulunduğu Almanya günleri ve Ayşe ile tanışmaları bir aşk hikayesi olarak izleyici ekranlara geliyor.

Makaryos güçleri Lefkoşa'yı ele geçirip Rauf ve DrKüçük'ünkarargahı düşerken Türkiye, Kıbrıs'a müdahale kararı alır. Kıbrıs Türkü varını yoğunu ortaya koyup direnirken tükenmekte olan zamana karşı Türk jetleri onların yardımıma yetişebilecek midir?

İnci ve Müge, esirhaneden ilk kez dışarı çıkarken; Ankaralının nişanlısı Ayşe ise aşkı için büyük bir çılgınlığın eşiğindedir.

Yapımcılığını Erol Avcı'nın, yönetmenliğini Hakan İnan'ın üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran'ın kaleme aldığı,“Bir Zamanlar Kıbrıs” 22 Nisan Perşembe akşamı saat 20.00'de TRT 1'de…

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.