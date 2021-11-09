Karaciğerdeki bu yağlanma organ nakline götürebilir
Vücudun en büyük organı olan karaciğer 100’den fazla hayati fonksiyonu da sağlıyor. Bu özelliğiyle vücudun fabrikası olarak tanımlanan karaciğerde oluşan herhangi bir sorun hayati tehlikeye de neden olabiliyor. Bu tablolar arasında kısaca NASH adı verilen nonalkolik steatohepatit veya diğer adı ile alkole bağlı olmayan karaciğer iltihabı, karaciğer yetmezliğine neden olarak hastaların yaşamak için organ nakline ihtiyaç duymasına sebep oluyor.
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