Karaciğerdeki bu yağlanma organ nakline götürebilir

NASH tablosunun standart bir tedavisi olmamakla birlikte, farklı ilaçlar ve bunların kombinasyonuyla yağlanmanın azaltılması ve bu durumun karaciğere verdiği olumsuz etkinin engellenmesi hedeflenmektedir. Ancak bu konuda henüz kabul edilmiş standart bir tedavi bulunmamaktadır. Bunun yerine yağlanması olan kişilerin hayat tarzlarını değiştirmeleri, sağlıklı beslenmeleri, kilo vermeleri ve düzenli egzersiz yapmaları önerilmektedir. Bu noktada karşımıza çıkan en büyük handikap kilodur. Yapılan çalışmalar aşırı kilolu kişilerde yapılan obezite ameliyatlarının (bariatrik cerrahi) kilo verme ve kiloyu koruyabilmede en etkin yöntemlerden biri olduğunu, karaciğerdeki yağlanmayı da azaltabildiğini ve bazı hasarları geri döndürebildiğini göstermektedir. Ancak bu yöntemler aşırı kilolu olan bireylerde uygulanmaktadır. Bu yöntemlerin daha düşük kilolu hastaların da karaciğer sorunlarını geriletebilmek amacıyla kullanılması için daha ciddi kontrollü bilimsel çalışma ve verilere ihtiyaç vardır.