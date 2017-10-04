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Kanal Edirne Projesi'nde sona yaklaşıldı

Edirne’de, Yunanistan ile sınırı çizen ve her yıl taşkınlarla gündeme gelen Meriç Nehri’nde, Devlet Su İşleri tarafından yapılan 7 bin 800 metrelik ‘Kanal Edirne Projesi’nin yüzde 90’ı tamamlandı. Kanalın 2017 sonunda bitmesi planlanıyor.

Kanal Edirne Projesi'nde sona yaklaşıldı
04.10.2017 10:24:05

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Edirne'de Yunanistan ile sınırı çizen ve her yıl taşkınlarla gündeme gelen Meriç Nehri'nde, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 2015'te başlatılan ‘Kanal Edirne' projesini drone'la havadan görüntülendi.

2015'in kasım ayında 46 milyon lira bütçeyle yapımına başlanan 7 bin 800 metrelik ‘Kanal Edirne' projesinin 7 bin 100 metrelik bölümü eylül ayı itibarıyla bitirildi.

‘Kanal Edirne' projesiyle birlikte yürütülen, ‘Karaağaç Tahliye ve Drenaj Kanalı' ile 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi su baskınından kurtarılıp 7 kilometre ileride Meriç Nehri'ne bağlanacak. Tahliye kanalının tamamlanmasıyla yaklaşık 1000 metreküp/ saniyelik taşkın suyunu kaldırabilecek kanalın taban genişliği 50 metre, derinliği de 4.5 metre olacak.

Kanal üzerinde yaya ve araç geçişleri için yapılan 5 köprüden 4'ünde çalışmalar tamamlandı. Edirne DSİ 11'inci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, ‘Kanal Edirne' projesinin bitimiyle Meriç ve Tunca Nehri debilerinin yüzde 100 artacağını belirtti.

TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA KALMIŞTI

Edirne'de geçtiğimiz kış kentte yaşanan ve felaket olarak adlandırılan sel ve su taşkınlarında, Meriç ve Tunca Nehri'nin debileri, rekor seviyelere yükselmiş, Yunanistan ile Türkiye'yi karayolu ile birbirine bağlayan Lozan Caddesi ve binlerce dönüm tarım arazisi günlerce su altında kalmıştı.

11 Ağustos 2015'te, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun talimatıyla yapımına başlanan projede, kanalın tamamlanmasıyla Yunanistan sınırına yakın bir bölgeden Meriç Nehri tahliye edilecek. Karaağaç Mahallesi hizasından tekrar kanalın Meriç Nehri'ne bağlanmasının planlandığı proje ile sel ve su taşkınlarının önüne geçilecek.


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