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Kağıthane’de facia ucuz atlatıldı

Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon yokuştan inerken devrildi. Kasadaki inşaat malzemeleri yola savrulurken sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu.

2021-11-14 00:37:35

Kaza sırasında yoldan geçen kimsenin olmaması olası faciayı engellerken kazadan hemen sonra yaşanan panik anları cep telefonu ile görüntülendi.

Hürriyet Mahallesi'ndeki kaza saat 15.15 sıralarında yaşandı. Kavak Sokakta dik yokuştan inen inşaat malzemesi yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazayı görenler hemen yardıma koşarak sürücüyü kırılan ön camdan dışarı çıkardı.

Büyük korku yaşayan sürücü kazayı şans eseri yara almadan atlatırken, çevredekiler ona yardım ederek sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra haber verilmesi üzerine gelen polis ve itfaiye ekipleri devrilen kamyonun çevresine emniyet şeridi çekerek başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Kazada devrilen inşaat malzemeleri yola savrulurken bu sırada yoldan geçen kimsenin olmaması olası bir faciayı engelledi. Kazadan hemen sonra yaşanan panik anları ve vatandaşların sürücünün yardımına koştuğu anlar cep telefonu ile görüntülendi.

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