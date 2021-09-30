Yüzünüze patates sürerseniz...

Herkesin evinde mutlaka bir miktar patates bulunur. Çünkü yediden yetmişe herkes patatesin hemen her çeşidini severek tüketir. Peki patatesi cildinizde de kullanabilirsiniz desek? Çok faydalı olduğunu söylesek? Şaşırdınız değil mi! Patatesin haricen kullanıldığında cildinize sağladığı faydaları derledik...

Patlıcangiller familyasından yumruları yenen otsu bir bitki türü olan patates haşlamasıyla, kızartmasıyla, püresiyle, yemeğiyle sofralarımızdan eksik etmediğimiz sebzelerden. Yıl boyunca hasat edilebilen patatesin içeriği vitamin ve minerallerden oldukça zengindir. Patates A, C, K , B6 ve E vitaminleri ve kalsiyum, demir, magnezyum, demir, bakır mineralleri içerir. İçeriği bu kadar zengin olduğu için cilt bakımında da patates kendine yer bulur.

Patatesin cilde ne gibi bir faydası var?



Patates ciltteki kırılıklıkları, göz altı morluklarını, cilt lekelerini geçirir. Yorgun görünen ciltlere tazelik verir, canlandırır, parlak bir görünüm kazandırır. Selülitlere de iyi geldiği gözlemlenen patates kadınların dostudur.

Aynı zamanda patates sivilceleri ve akneleri geçirir. Çünkü antibakteriyel bir besindir. Doğal bir beyazlatıcı olarak da kullanılan patates doğum sonrası kadınlarda oluşabilen cilt lekelerini de gidermeye yardımcı olur.

Patatesi cilde nasıl uygulamak gerekiyor?

Göz altı morluğundan muzdaripseniz patates size çare olacaktır. Patatesin suyunu çıkarın ve pamuğa dökün. Daha sonra göz altlarınızdaki morluklara pamuğu sürün ve durulamadan uyuyun. Göz altlarınızdaki değişimi kısa bir süre içerisinde göreceksiniz.

Yüzünüzün yorgun göründüğünü düşünüyorsanız halka halka doğradığınız patatesi buzdolabında 10 dakika beklettikten sonra yüzünüze yerleştirin ve 15 dakika yüzünüzde bekletin. Daha sonra ise yüzünüze masaj yapın. Yüzünüz daha canlı, taze ve parlak görünecektir.

Cildiniz yağlıysa ve bundan şikayetçiyseniz rendelediğiniz bir orta boy patatesin suyunu sıkın ve temiz cildinize bu suyu sürün. Patatesin rendesini ise maske olarak yüzünüze yerleştirin. Cildiniz ölü hücrelerden arınacak ve yağı dengenelecektir.

Cildinizi sıkılaştırmak istiyorsanız küçük bir patatesi 4-5 yaprak naneyle birlikte püre haline getirip buzdolabında bekletin. Soğuyan karışımı cildinize haftada bir kez uygulayın. Bu maske yüzünüzde yorgunluktan ve uykusuzluktan dolayı oluşmuş ödemi de yok edecektir.

Kuru bir cildiniz varsa yarım patatesi rendeleyip içerisine bir tatlı kaşığı lor peyniri ekleyin. Bu karışımı yüzünüze dairesek hareketlerle uygulayın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.