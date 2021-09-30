Polonya'da asgari ücret ne kadar?
Birçok kişi diğer ülkelerin asgari ücret miktarlarını merak etmektedir. Asgari ücret miktarı merak edilen ülkelerin başında Polonya gelmektedir. Polonya’da çalışmak veyahut Polonya’da asgari ücret ile çalışan vatandaşların yaşam standartlarını öğrenmek isteyen kişiler internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır. Peki Polonya’da asgari ücret ne kadar? Polonya’da asgari ücrete ne kadar zam yapıldı? Polonya’da saatlik çalışma ücreti ne kadar? Polonya’da yıllara göre asgari ücret değişimi nedir? Polonya’da asgari ücret ile çalışan sayısı ne kadardır? Diğer Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar? Diğer meslek gruplarında maaşlar ne kadar?
2021-09-30 00:29:30
Birçok kişi diğer ülkelerin asgari ücret miktarlarını merak etmektedir. Asgari ücret miktarı merak edilen ülkelerin başında Polonya gelmektedir. Polonya'da çalışmak veyahut Polonya'da asgari ücret ile çalışan vatandaşların yaşam standartlarını öğrenmek isteyen kişiler internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır. Peki Polonya'da asgari ücret ne kadar? Polonya'da asgari ücrete ne kadar zam yapıldı? Polonya'da saatlik çalışma ücreti ne kadar? Polonya'da yıllara göre asgari ücret değişimi nedir? Polonya'da asgari ücret ile çalışan sayısı ne kadardır? Diğer Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar? Diğer meslek gruplarında maaşlar ne kadar?
Hayat standartları birçok Avrupa ülkesine göre ortalam olan Polonya, asgari ücret ile çalışan vatandaşlarına bu noktada uygun bir maaş imkanı sunmaktadır. Dünya Bankası tarafından açıklanan verilere göre Polonya'da satın alma gücü 2018 itibari ile 33.739 puandır. Diğer Avrupa ülkelerine göre düşük bir satın alma gücüne sahip olan Polonya, Türkiye'den ise daha fazla bir alım gücüne sahiptir. Polonya'da 2021 itibari ile asgari ücret 605 Euro'dur.
Polonya'da yıllara göre asgari ücret değişimi nedir?
*1 Euro=4,63 Polonya zlotisi
Diğer Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar?
Avrupa ülkelerinde 2021 verilerine göre brüt asgari ücret miktarı şöyledir;
Lüksemburg 2202 Euro
İrlanda 1724 Euro
Hollanda 1685 Euro
Belçika 1626 Euro
Almanya 1614 Euro
Fransa 1555 Euro
İspanya 1108 Euro
Slovenya 1024 Euro
Malta 785 Euro
Portekiz 776 Euro
Yunanistan 758 Euro
Litvanya 642 Euro
Slovakya 623 Euro
Polonya 614 Euro
Estonya 584 Euro
Çekya 579 Euro
Hırvatistan 563 Euro
Letonya 500 Euro
Romanya 458 Euro
Macaristan 442 Euro
Türkiye 392 Euro
Bulgaristan 332 Euro
Danimarka, İtalya, Kıbrıs, Avusturya, Finlandiya ve İsveç'te asgari ücret uygulaması bulunmamaktadır.
Diğer meslek gruplarında maaşlar ne kadar?
Polonya'da ortalama maaş; 3573 Zloti
Polonya'da muhasebeci maaşı; 4859 Zloti
Polonya'da sekreter maaşı; 2858 Zloti
Polonya'da ofis asistanı maaşı; 3144 Zloti
Polonya'da çiftçi maaşı; 2109 Zloti
Polonya'da veteriner hekim maaşı; 6644 Zloti
Polonya'da balıkçı maaşı; 2893 Zloti
Polonya'da denizci maaşı; 2966 Zloti
Polonya'da araba tamircisi maaşı; 4036 Zloti
Polonya'da oto elektrikçi maaşı; 4322 Zloti
Polonya'da otomobil mühendisi maaşı; 6644 Zloti
Polonya'da finans danışmanı maaşı; 6644 Zloti
Polonya'da duvarcı maaşı; 3252 Zloti
Polonya'da inşaat işçisi maaşı; 3144 Zloti
Polonya'da vinç operatörü maaşı; 5110 Zloti
Polonya'da mimar maaşı; 5786 Zloti
Polonya'da mühendis maaşı; 6717 Zloti
Polonya'da elektrik mühendisi maaşı; 6752 Zloti
Polonya'da makine mühendisi maaşı; 6111 Zloti
Polonya'da inşaat mühendisi maaşı; 6288 Zloti
Polonya'da kaynakçı maaşı; 4539 Zloti
Polonya'da çatı ustası maaşı; 2928 Zloti
Polonya'da tamirci maaşı; 4322 Zloti
Polonya'da resepsiyonist maaşı; 2642 Zloti
Polonya'da İngilizce öğretmeni maaşı; 4608 Zloti
Polonya'da öğretmen maaşı; 4967 Zloti
Polonya'da tercüman maaşı; 4357 Zloti
Polonya'da çevirmen maaşı; 4790 Zloti
Polonya'da diş hekimi maaşı; 14,150 Zloti
Polonya'da doktor maaşı; 11,503 Zloti
Polonya'da tıp asistanı maaşı; 3465 Zloti
Polonya'da hemşire maaşı; 5860 Zloti
Polonya'da avukat maaşı; 8645 Zloti
Polonya'da aşçı maaşı; 2750 Zloti
Polonya'da otel işçisi maaşı; 2572 Zloti
Polonya'da garson maaşı; 2070 Zloti
Polonya'da temizlik işçisi maaşı; 2395 Zloti
Polonya'da hizmetçi maaşı; 2178 Zloti
Polonya'da elektrikçi maaşı; 4504 Zloti
Polonya'da makine operatörü maaşı; 4071 Zloti
Polonya'da CNC operatörü maaşı; 3252 Zloti
Polonya'da bebek bakıcısı maaşı; 1892 Zloti
Polonya'da çocuk bakıcısı maaşı; 3214 Zloti
Polonya'da yaşlı bakıcısı maaşı; 2642 Zloti
Polonya'da güvenlik görevlisi maaşı; 2642 Zloti
Polonya'da gece bekçisi maaşı; 1715 Zloti
Polonya'da kamyon şoförü maaşı; 6084 Zloti
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
SON VİDEOLAR
YORUMLAR (0)