Birçok kişi diğer ülkelerin asgari ücret miktarlarını merak etmektedir. Asgari ücret miktarı merak edilen ülkelerin başında Polonya gelmektedir. Polonya’da çalışmak veyahut Polonya’da asgari ücret ile çalışan vatandaşların yaşam standartlarını öğrenmek isteyen kişiler internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır. Peki Polonya’da asgari ücret ne kadar? Polonya’da asgari ücrete ne kadar zam yapıldı? Polonya’da saatlik çalışma ücreti ne kadar? Polonya’da yıllara göre asgari ücret değişimi nedir? Polonya’da asgari ücret ile çalışan sayısı ne kadardır? Diğer Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar? Diğer meslek gruplarında maaşlar ne kadar?

Birçok kişi diğer ülkelerin asgari ücret miktarlarını merak etmektedir. Asgari ücret miktarı merak edilen ülkelerin başında Polonya gelmektedir. Polonya'da çalışmak veyahut Polonya'da asgari ücret ile çalışan vatandaşların yaşam standartlarını öğrenmek isteyen kişiler internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır. Peki Polonya'da asgari ücret ne kadar? Polonya'da asgari ücrete ne kadar zam yapıldı? Polonya'da saatlik çalışma ücreti ne kadar? Polonya'da yıllara göre asgari ücret değişimi nedir? Polonya'da asgari ücret ile çalışan sayısı ne kadardır? Diğer Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar? Diğer meslek gruplarında maaşlar ne kadar?

Hayat standartları birçok Avrupa ülkesine göre ortalam olan Polonya, asgari ücret ile çalışan vatandaşlarına bu noktada uygun bir maaş imkanı sunmaktadır. Dünya Bankası tarafından açıklanan verilere göre Polonya'da satın alma gücü 2018 itibari ile 33.739 puandır. Diğer Avrupa ülkelerine göre düşük bir satın alma gücüne sahip olan Polonya, Türkiye'den ise daha fazla bir alım gücüne sahiptir. Polonya'da 2021 itibari ile asgari ücret 605 Euro'dur.

Polonya'da yıllara göre asgari ücret değişimi nedir?

*1 Euro=4,63 Polonya zlotisi

Diğer Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar?

Avrupa ülkelerinde 2021 verilerine göre brüt asgari ücret miktarı şöyledir;

Lüksemburg 2202 Euro

İrlanda 1724 Euro

Hollanda 1685 Euro

Belçika 1626 Euro

Almanya 1614 Euro

Fransa 1555 Euro

İspanya 1108 Euro

Slovenya 1024 Euro

Malta 785 Euro

Portekiz 776 Euro

Yunanistan 758 Euro

Litvanya 642 Euro

Slovakya 623 Euro

Polonya 614 Euro

Estonya 584 Euro

Çekya 579 Euro

Hırvatistan 563 Euro

Letonya 500 Euro

Romanya 458 Euro

Macaristan 442 Euro

Türkiye 392 Euro

Bulgaristan 332 Euro

Danimarka, İtalya, Kıbrıs, Avusturya, Finlandiya ve İsveç'te asgari ücret uygulaması bulunmamaktadır.

Diğer meslek gruplarında maaşlar ne kadar?

Polonya'da ortalama maaş; 3573 Zloti

Polonya'da muhasebeci maaşı; 4859 Zloti

Polonya'da sekreter maaşı; 2858 Zloti

Polonya'da ofis asistanı maaşı; 3144 Zloti

Polonya'da çiftçi maaşı; 2109 Zloti

Polonya'da veteriner hekim maaşı; 6644 Zloti

Polonya'da balıkçı maaşı; 2893 Zloti

Polonya'da denizci maaşı; 2966 Zloti

Polonya'da araba tamircisi maaşı; 4036 Zloti

Polonya'da oto elektrikçi maaşı; 4322 Zloti

Polonya'da otomobil mühendisi maaşı; 6644 Zloti

Polonya'da finans danışmanı maaşı; 6644 Zloti

Polonya'da duvarcı maaşı; 3252 Zloti

Polonya'da inşaat işçisi maaşı; 3144 Zloti

Polonya'da vinç operatörü maaşı; 5110 Zloti

Polonya'da mimar maaşı; 5786 Zloti

Polonya'da mühendis maaşı; 6717 Zloti

Polonya'da elektrik mühendisi maaşı; 6752 Zloti

Polonya'da makine mühendisi maaşı; 6111 Zloti

Polonya'da inşaat mühendisi maaşı; 6288 Zloti

Polonya'da kaynakçı maaşı; 4539 Zloti

Polonya'da çatı ustası maaşı; 2928 Zloti

Polonya'da tamirci maaşı; 4322 Zloti

Polonya'da resepsiyonist maaşı; 2642 Zloti

Polonya'da İngilizce öğretmeni maaşı; 4608 Zloti

Polonya'da öğretmen maaşı; 4967 Zloti

Polonya'da tercüman maaşı; 4357 Zloti

Polonya'da çevirmen maaşı; 4790 Zloti

Polonya'da diş hekimi maaşı; 14,150 Zloti

Polonya'da doktor maaşı; 11,503 Zloti

Polonya'da tıp asistanı maaşı; 3465 Zloti

Polonya'da hemşire maaşı; 5860 Zloti

Polonya'da avukat maaşı; 8645 Zloti

Polonya'da aşçı maaşı; 2750 Zloti

Polonya'da otel işçisi maaşı; 2572 Zloti

Polonya'da garson maaşı; 2070 Zloti

Polonya'da temizlik işçisi maaşı; 2395 Zloti

Polonya'da hizmetçi maaşı; 2178 Zloti

Polonya'da elektrikçi maaşı; 4504 Zloti

Polonya'da makine operatörü maaşı; 4071 Zloti

Polonya'da CNC operatörü maaşı; 3252 Zloti

Polonya'da bebek bakıcısı maaşı; 1892 Zloti

Polonya'da çocuk bakıcısı maaşı; 3214 Zloti

Polonya'da yaşlı bakıcısı maaşı; 2642 Zloti

Polonya'da güvenlik görevlisi maaşı; 2642 Zloti

Polonya'da gece bekçisi maaşı; 1715 Zloti

Polonya'da kamyon şoförü maaşı; 6084 Zloti

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.