Tel Şehriyeli Tavuk Çorbası nasıl yapılır ve malzemeleri nelerdir?

Çorbalar her mevsim severek tükettiğimiz bir şifa deposudur. Zengin kültürümüzden dolayı Anadolu’nun birçok yerinde farklı çorba lezzetleri mevcuttur. Akşam yemeğinde Tel Şehriyeli Tavuk Çorbası yapmak isteyen kişiler arama motorlarında çorbanın tarifini ve yapılışını araştırmakta. Peki, evde Tel Şehriyeli Tavuk Çorbası nasıl yapılır ve içine ne koyulur?

Tel şehriyeli tavuk çorbası, lezzeti nedeniyle çok sevilen bir çorbadır. Bu sebeple her mevsimde sevilerek tüketilir. Özellikle bol limon takviyesiyle çorbanın hem lezzeti hem de besleyiciliği artmaktadır. Hazırsanız Tel Şehriyeli Tavuk Çorbasının tarifini verelim. İşte merak edilen haberin detayları…

Tel Şehriyeli Tavuk Çorbasının malzemeleri nelerdir?

1 su bardağı tavuk suyu

1 çay bardağına yakın tel şehriye

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı limon suyu

Haşlanıp didiklenmiş göğüs eti

3 su bardağı sıcak su

Tuz

Pul biber

Karabiber

Nane

Üzeri için:

Naneli sos haricinde toz kırmızı biberli sos da ekleyebilirsiniz.

Tel Şehriyeli Tavuk Çorbası nasıl yapılır?

1-Tavuk suyuna 3 su bardağı kadar su ve didiklenmiş tavuk etlerini ekleyin ve kaynatın.

2-Tel şehriyeleri ilave edip karıştırın.

3-Limon suyu, un ve az miktarda suyu çırpın ve çorbanın içine ekleyin.

4-Şehriyeler pişmeye yakın tuz, nane, (eğer isterseniz) pul biber ve karabiber serperek 5 dakika daha kaynatın ve daha sonra ocaktan alın.

Eğer tel şehriyeniz yoksa arpa şehriye de kullanabilirsiniz

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