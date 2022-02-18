DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Otokar, Kazakistan’da üretecek
Gayrimenkul sektörü: ‘İnsanlar şimdi almanın fırsat olduğunun farkında’
Tükürük testi nedir? Tükürük neden yapılır?
'Yastıkaltından yıllık 100 ton çıkarılmasını hedefliyoruz'
Abdulkadir Duyan Kimdir ?
Bu akşam hangi maçlar var? 18 Şubat Cuma karşılaşmaları
Yayla Agro, 2030 yılına kadar karbon emisyonunu sıfıra indirmeyi hedefliyor…
Ermenilerin Hristiyanlığı kabul edişinin sembolü: ‘Derin kuyu’
Tel Şehriyeli Tavuk Çorbası nasıl yapılır ve malzemeleri nelerdir?
Beşiktaş Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Altay maçı hakemleri ve ilk 11'leri
Fenerbahçe'den sakatlanan futbolcuların durumuna ilişkin açıklama
Duygu Delen'in ölüm davasında flaş gelişme
Tatilinizi Kıbrıs’ta Yapmanız İçin Başlıca Sebepler
Tarkan Geççek şarkısı dinle | Tarkan Geççek şarkısı sözleri ve klibi izle
Tarkan 'Geççek' şarkısını neden yazdığını ise ilk kez açıkladı

TIMETURK / KADIN & AİLE / Tel Şehriyeli Tavuk Çorbası nasıl yapılır ve malzemeleri nelerdir?

Tel Şehriyeli Tavuk Çorbası nasıl yapılır ve malzemeleri nelerdir?

Çorbalar her mevsim severek tükettiğimiz bir şifa deposudur. Zengin kültürümüzden dolayı Anadolu’nun birçok yerinde farklı çorba lezzetleri mevcuttur. Akşam yemeğinde Tel Şehriyeli Tavuk Çorbası yapmak isteyen kişiler arama motorlarında çorbanın tarifini ve yapılışını araştırmakta. Peki, evde Tel Şehriyeli Tavuk Çorbası nasıl yapılır ve içine ne koyulur?

49 Dakika Önce
2022-02-18 16:00:05
Tel Şehriyeli Tavuk Çorbası nasıl yapılır ve malzemeleri nelerdir?

Tel şehriyeli tavuk çorbası, lezzeti nedeniyle çok sevilen bir çorbadır. Bu sebeple her mevsimde sevilerek tüketilir. Özellikle bol limon takviyesiyle çorbanın hem lezzeti hem de besleyiciliği artmaktadır. Hazırsanız Tel Şehriyeli Tavuk Çorbasının tarifini verelim. İşte merak edilen haberin detayları…

Tel Şehriyeli Tavuk Çorbasının malzemeleri nelerdir?

1 su bardağı tavuk suyu
1 çay bardağına yakın tel şehriye
2 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı limon suyu
Haşlanıp didiklenmiş göğüs eti
3 su bardağı sıcak su
Tuz
Pul biber
Karabiber
Nane

Üzeri için:
Naneli sos haricinde toz kırmızı biberli sos da ekleyebilirsiniz.

Tel Şehriyeli Tavuk Çorbası nasıl yapılır?

1-Tavuk suyuna 3 su bardağı kadar su ve didiklenmiş tavuk etlerini ekleyin ve kaynatın.
2-Tel şehriyeleri ilave edip karıştırın.
3-Limon suyu, un ve az miktarda suyu çırpın ve çorbanın içine ekleyin.
4-Şehriyeler pişmeye yakın tuz, nane, (eğer isterseniz) pul biber ve karabiber serperek 5 dakika daha kaynatın ve daha sonra ocaktan alın.

Eğer tel şehriyeniz yoksa arpa şehriye de kullanabilirsiniz

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş