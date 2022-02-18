Beşiktaş Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Altay maçı hakemleri ve ilk 11'leri

Beşiktaş Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmalarından en çok merak edileni şüphesiz Beşiktaş Altay maçı oldu. İki takım arasında oynanan 82 karşılaşmada Beşiktaş 43 galibiyet alırken, Altay 16 kez rakibine üstünlük sağladı. Peki ama 2022 karşılaşmasının kim kazandı, kazanacak? Beşiktaş Altay maçı hakemleri ve ilk 11'leri...

Beşiktaş Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmalarından en çok merak edileni şüphesiz Beşiktaş Altay maçı oldu. İki takım arasında oynanan 82 karşılaşmada Beşiktaş 43 galibiyet alırken, Altay 16 kez rakibine üstünlük sağladı. Peki ama 2022 karşılaşmasının kim kazandı, kazanacak? Beşiktaş Altay maçı hakemleri ve ilk 11'leri...

Beşiktaş Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş – Altay maçı 19 Şubat 2022 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

Beşiktaş – Altay maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Beşiktaş Altay maçı hakemleri ve ilk 11'leri

Karşılaşmanın ilk 11'leri henüz açıklanmasa da hakemininin Volkan Bayarslan olacağı belirtildi. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Çağdaş Altay görev alacak.

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