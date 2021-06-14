Soğan Halkası Tarifi Nedir? Evde Soğan Halkası Yapımı

Kafe ve restoranlarda genellikle hamburger yanına verilen soğan halkaları, lezzeti ile damak severlerin vazgeçilmezlerinden birisi haline geldi. Soğan halkasını sevenler genelde hamburger almadan önce soğan halkasının olup olmadığını sormakta.

Soğan halkasını seven damak severler kendi evlerinde soğan halkası yapımı hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar. Sizler için bu konu hakkında merak edilen tüm detayları derledik. Soğan halkası tarifi nedir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Evde soğan halkası yapımı işte tüm detaylar…

Soğan Halkası Tarifi İçin Malzemeler

2 adetbüyük boy kuru soğan

1 adetyumurta

2 su bardağımaden suyu

2 su bardağısüt

3 yemek kaşığıun

3 yemek kaşığımısır nişastası

1 çay kaşığıkabartma tozu ya da karbonat

2 çay kaşığıtuz

4 çay kaşığıkarabiber

4 çay kaşığıkırmızı toz biber

Kızartmak için:

1 su bardağıbayat ekmek içi ya da galeta unu

2 su bardağıAyçiçek yağ

Soğan Halkası Tarifi Nasıl Yapılır?

Damaklarda tat bırakan soğan halkası tarifi yapımı şu şekildedir;

Öncelikle kuru soğanların uç kısımları alınız. Daha sonra Kuru soğanların kabuklarını dikkatli bir şekilde soyun.

Kabuğunu soymuş olduğunuz soğanları yarım santimetre kalınlığında halka halka dilimleyiniz.

Ardından çıtır kaplama harcı için; yumurta, süt, maden suyu, elenmiş un, mısır nişastası, kabartma tozu, tuz, karabiber ve kırmızı toz biberi bir kapta bir çırpıcı yardımıyla iyice karıştırınız.

Hazırlanan kaplama harcını tel süzgeçten geçirip ayrı bir yere alınız.

Daha sonra evinizde bulunan Ayçiçek yağını geniş tabanlı bir tavada kızdırınız. Ardındangaleta unu ya da çekilmiş bayat ekmeği düz bir tabağa alınız.

Halkalarına ayrıtmış olunan her bir soğan halkasını kaplama harcına batırıp sonra galeta ununa tamamına değecek şekilde bulayınız.

Kızdırılmış yağa bıraktığınız soğan halkalarını, aralarda bir kevgir yardımıyla karıştırarak altın sarısı bir renk alana kadar kızartın.

Son olaraktan da fazla yağını bırakmaları için kısa bir süre kâğıt havlu üzerinde bekletiniz. Beklenen çıtır soğan halkalarını afiyetle yiyebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.