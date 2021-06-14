DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Bugün 750 bin kişi aşılanacak
Roketsan yeni füze mi üretti? Roketsan uzay roketi mi üretti?
Dünyanın en saçma binası hangisi? Dünyanın en saçma binası nerede?
Elon Musk'ın paylaşımı piyasaları yine hareketlendirdi
Prof. Dr. Ersan Şen’in aşı olmayanlarla ilgili yaptığı açıklama büyük tepki topladı
Evde Tek Başına Filmi Konusu Nedir? Oyuncu Kadrosu
Karavanda Yaşam
Soğan Halkası Tarifi Nedir? Evde Soğan Halkası Yapımı
İsrail'in yeni Başbakan'ı kutuplaşan halkı birleştireceğine dair yemin etti
Ense Ağrısı Neden Olur, Tedavisi Nedir?
Ersan Şen kimdir? Ersan Şen nereli? Ersan Şen hayatı ve biyografisi
Dil Uyuşması Neden Olur, Tedavisi Neler?
Emel Sayın acı haberi duyurdu
Sedat Peker yakalandı mı? Sedat Peker tutuklandı mı?
İsviçre'deki referandumdan ‘hayır’ oyu çıktı

İsrail'in yeni Başbakan'ı kutuplaşan halkı birleştireceğine dair yemin etti

İsrail'in yeni Başbakanı Naftali Bennett, 2 yıllık siyasi açmaz sonucu yapılan 4 seçimin sonucunda kutuplaşan halkı birleştireceğine yemin etti.

ABONE OL

Google News - Timeturk
14.06.2021 08:49:32
İsrail'in yeni Başbakan'ı kutuplaşan halkı birleştireceğine dair yemin etti

İsrail'in yeni Başbakanı Naftali Bennett, 2 yıllık siyasi açmaz sonucu yapılan 4 seçimin sonucunda kutuplaşan halkı birleştireceğine yemin etti.

Bennett, hükümetinin "tüm insanlar için çalışacağını" söylerken önceliklerinin eğitim, sağlık ve bürokraside reformlar olacağını ifade etti.

İsrail'de dün 12 yıllık Binyamin Netanyahu dönemi sona erdi. Aşırı sağcı Bennett, içerisinde siyasi skalanın birçok farklı noktasında yer alan partilerden oluşan ve Knesset'te 60'a 59 ile güvenoyu alan koalisyona liderlik edecek.

Pazar günü Knesset'te yapılan tartışmalarda Netanyahu, "Geri döneceğiz" dedi. Yeni hükümetin göreve başlaması kabul edildikten sonra Netanyahu, Bennett'in yanına gidip elini sıktı.

49 yaşındaki Bennett göreve geldikten sonra ilk konuşmasında, "Bugün üzülmenin günü değildir. Bir demokraside iktidar değişimi oluyor. Hepsi bu" dedi.

Bennett, "Kimsenin endişeli hissetmemesi için elimizden geleni yapacağız. Bu akşam kutlama yapmayı planlayanlara sesleniyorum; diğer insanların acısı üzerinde dans etmeyin. Biz düşman değil, tek bir halkız" diye konuştu.

Filistin, yeni iktidarın duruşlarını değiştirmeyeceğini belirtti. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Bizim duruşumuz açık, Biz 1967 sınırlarındaki, başkenti Kudüs olan Filistin'i geri istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş