İsrail'in yeni Başbakan'ı kutuplaşan halkı birleştireceğine dair yemin etti

İsrail'in yeni Başbakanı Naftali Bennett, 2 yıllık siyasi açmaz sonucu yapılan 4 seçimin sonucunda kutuplaşan halkı birleştireceğine yemin etti.

İsrail'in yeni Başbakanı Naftali Bennett, 2 yıllık siyasi açmaz sonucu yapılan 4 seçimin sonucunda kutuplaşan halkı birleştireceğine yemin etti.

Bennett, hükümetinin "tüm insanlar için çalışacağını" söylerken önceliklerinin eğitim, sağlık ve bürokraside reformlar olacağını ifade etti.

İsrail'de dün 12 yıllık Binyamin Netanyahu dönemi sona erdi. Aşırı sağcı Bennett, içerisinde siyasi skalanın birçok farklı noktasında yer alan partilerden oluşan ve Knesset'te 60'a 59 ile güvenoyu alan koalisyona liderlik edecek.

Pazar günü Knesset'te yapılan tartışmalarda Netanyahu, "Geri döneceğiz" dedi. Yeni hükümetin göreve başlaması kabul edildikten sonra Netanyahu, Bennett'in yanına gidip elini sıktı.

49 yaşındaki Bennett göreve geldikten sonra ilk konuşmasında, "Bugün üzülmenin günü değildir. Bir demokraside iktidar değişimi oluyor. Hepsi bu" dedi.

Bennett, "Kimsenin endişeli hissetmemesi için elimizden geleni yapacağız. Bu akşam kutlama yapmayı planlayanlara sesleniyorum; diğer insanların acısı üzerinde dans etmeyin. Biz düşman değil, tek bir halkız" diye konuştu.

Filistin, yeni iktidarın duruşlarını değiştirmeyeceğini belirtti. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Bizim duruşumuz açık, Biz 1967 sınırlarındaki, başkenti Kudüs olan Filistin'i geri istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.