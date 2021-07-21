Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle birçok kişi tarafından severek tüketilen şalgamlı bulgur salatasının tarifide oldukça merak edilmekte. İnternette sıklıkla araştırılan konuların başında gelen şalgamlı bulgur salatasının yapımı oldukça basit. Peki şalgamlı bulgur salatası nasıl yapılıyor? Sofralarımızı süsleyen bu mor salata için kullanılan malzemeler nelerdir? Lezzetli bir şalgamlı bulgur salatası yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Sofralarına farklı lezzetler ile çeşitlendirmek isteyen birçok kişi şalgamlı bulgur salatası tarifini araştırmaktadır. Her ne kadar basitmiş gibi de görülse, şalgamlı bulgur salatasını yaparken belli hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. İşte tüm detayları ile lezzetli şalgamlı bulgur salatası tarifi…

Şalgamlı bulgur salatası nasıl yapılır?

Lezzetli şalgamlı bulgur salatası hazırlayabilmek için öncelikle malzemelerimizi hazır etmemiz gerekmektedir. Şalgamlı bulgur salatası için malzemeler şöyledir;

2 su bardağı iri pilavlık bulgur

1 su bardağı şalgam suyu

1,5 su bardağı su

200 gr kornişon salatalık turşusu

150 gr mısır

Yarım demet maydanoz ve dereotu

4 tane taze soğan

4 veya 5 kaşık zeytinyağı

Tuz

İsteğe bağlı kimyon

Öncelikle 2 su bardağı iri pilavlık bulgurumuzu yaklaşık 1 su bardağı şalgam suyu ve 1,5 su bardağı normal su ile birlikte haşlamaya başlıyoruz.

Bulgurumuzu ve şalgam suyumuz bir kenarda haşlanırken, 200 gramlık kornişon turşumuzu, yarım demet maydanoz ve dereotunu, 4 adet soğanımızı ince ince doğrayıp kenarda hazır ediyoruz.

Bulgurumuz şalgam suyunu çekenen kadar pişirme işlemine devam ediyoruz. Pişirme işlemi tamamladıktan sonra kenarda doğradığımız malzemeler ile tuz, kimyon gibi baharatlar ve 150 gr mısırımızı ilave ediyoruz.

En son işlemede ise 5 kaşık zeytinyağını yemeğimizin üzerinde gezdiriyoruz. Daha sonra servis tabağına aldığımız şalgamlı bulgur salatamızı afiyetle yiyebiliriz.

Şalgamlı bulgur salatası yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Şalgamlı bulgur salatası yaparken kullanılan şalgamın acı veya tatlı olması kişisel zevke bağlıdır. Acı severler için acı şalgam eşsiz bir lezzet sunacaktır.

Şalgamlı bulgur salatamıza tuz eklerken dikkat etmemiz gereken bir husus mevcut. Şalgamda kendi başına oldukça tuzlu olan bir içecek olduğundan, şalgamın tuzuna göre bulgurumuza tuz ilave etmeliyiz.

Şalgamlı bulgur salatamızı servis ederken kıvamıdan dolayı gireceği kabın şeklini alacağından çeşitli kaplar ile güzel bir sunum hazırlayabiliriz.

Bunun yanı sıra tarifini verdiğimiz şalgamlı bulgur salatası 6 veyahut 8 kişi içindir. Hazırlama süresi 35 ila 40 dakika arasında sürmektedir. Şalgamlı bulgur salatası oldukça hafif bir lezzettir ve 1 porsiyonun 162 kaloridir.

Evde şalgam nasıl yapılır?

Şalgamlı bulgur salatası yaparken kullandığımız şalgamı kendi evimizde de yapmamız mümkün. Evde şalgam suyu yapmak için gereken malzemeler şöyledir;

1 adet büyük boy şalgam (irice bir yeşil elma boyutunda)

1 adet büyük boy pancar (rengi ve işin püf noktası)

1 kilogram siyah havuç

1,5 tatlı kaşığı limon tuzu

2 servis kaşığı salamuralık tuz

Yarım ekmek

30 x 30 cm boyutunda temiz tülbent bez

1 adet 10 litrelik pet kavanoz

Öncelikle şalgam, havuç ve pancarların dış kabukları soyularak dilimlenir.

Tülbent bezin içerisine yarım ekmek konularak uçlarından düğüm atılır.

Tuzumuz hariç tüm malzemelerimizi 10 litrelik bidonun içine ilave ederiz.

Malzemeler ilave edildikten sonra, tuzumuzu biraz su ile sulandırıp öyle bidonun içine ilave ederiz.

Daha sonra bidon ağzı doluncaya kadar su ile doldurulur ve ağzı kapatılır.

15 gün boyunca kesinlikle bidon açılmayacaktır. Serin bir noktada muhafaza edebiliriz.

15 günün sonunda bidonun içindeki tülbenti çıkarırız. Böylelike şalgam suyumuz hazır olmuş olur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.