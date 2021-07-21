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Kızıldeniz'in balıkları Akdeniz'i istila etti!

TIMETURK / YAŞAM / Kızıldeniz'in balıkları Akdeniz'i istila etti!

Kızıldeniz'in balıkları Akdeniz'i istila etti!

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, küresel ısınma ve Süveyş Kanalı'nın derinleşmesi nedeniyle Kızıldeniz'den gelip Akdeniz'i istila eden balık türü sayısının, 2 türün daha katılımıyla 65'e yükseldiğini söyledi.

3 Saat Önce
2021-07-21 11:46:04
Kızıldeniz'in balıkları Akdeniz'i istila etti!

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Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, küresel ısınma ve Süveyş Kanalı'ndaki genişletme daraltma çalışmalarıyla Kızıldeniz'deki balık popülasyonundan bazı türlerin Akdeniz'e geçiş yaptığını söyledi. Akdeniz'deki egzotik göçlerin hem Atlas Okyanusu'ndan hem Kızıldeniz'den geldiğini belirten Prof. Dr. Gökoğlu, türler arasında balon ve aslan balığının da yerel balık türleri üzerinde baskı kurduğunu, yavrularını avladığını hatırlatarak, "Balon balıkları ahtapotları yavruyken avlıyor. Bu nedenle ahtapotların sayısında hızla düşüş var. Aslan balıkları ise lagos ve orfozlara yaşam şansı vermiyor" dedi.

AKDENİZ'DE 65 OLDU

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Kıyılarda vatandaşların genelde balon balığıyla karşılaştığını, zaman zaman zehirlenme vakaları yaşandığını sözlerine ekleyen Prof. Dr. Gökoğlu, "Zehirli olanlar arasında balon balığı dışında aslan balıkları, denizkestanesi türü var. Antalya Körfezi'nde tespit ettiğimiz, göç ederek gelen balık türü 65 oldu. Kızıldeniz'den gelip, sularımızı işgal ettiler ve baskın tür oldular. Hemen dalgaların altında balon balıkları yüzüyor. Sokar balığı, naylon balığı, gümüş balığı, barbunya Antalya Körfezi'nde yerini aldı. Aynı şekilde yine Kızıldeniz göçmeni olan aslan balığı falezlerde yaşamını sürdürüyor" dedi.

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Son dalışında, mağara balığı olarak bilinen pemperis sürüsünü görüntülediklerini anlatan Prof. Dr. Gökoğlu, "Mağara balığı da Kızıldeniz göçmeni bir balık türü. İki çeşidinin Antalya'da yaşadığını belirledik. Belirlenen bu türlerle birlikte Kızıldeniz'den göçüp bölgeye yerleşen balık türü sayısı 65 oldu. Bu türler bizim tespit ettiklerimiz. Rakamsal veriler bunun üstünde de olabilir" diye konuştu.

BALON BALIKLARI AHTAPOTLARI YOK ETTİ

Kızıldeniz'den göçlerin hızla devam edeceğini ve tropikleşmenin süreceğini hatırlatan Prof. Dr. Gökoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

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"Gün geçmiyor ki yeni bir balık türünün bildirimi yapılmasın. Mağara balığı olarak adlandırdığımız pemperisler de bunun göstergesi. Sürü halinde gezip sürü halinde avlanıyorlar. İki türü burada yaşamaya başladı ve ayak uydurdu. Kıyı ekosistemimizdeki baskın türlerin birçoğu Kızıldeniz göçmeni olan türler. Bu türler yerel su altı yaşamını da tehdit ediyor. Özellikle balon balıkları ahtapotları henüz yavruyken avlıyor. Su altında ahtapotlar yok denilecek kadar azaldı. Aslan balıkları da aynı şekilde kayalık bölgeleri ev olarak bilen lagos ve orfozu avlıyor tüketiyor. Onların yaşam alanlarını kısıtlayıp besin zincirlerini kırıyor" diye konuştu.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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