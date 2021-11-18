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TIMETURK / KADIN & AİLE / MasterChef Ayva Dolması nasıl yapılır? MasterChef Ayva Dolması tarifi nedir? MasterChef Ayva Dolması

MasterChef Ayva Dolması nasıl yapılır? MasterChef Ayva Dolması tarifi nedir? MasterChef Ayva Dolması

18 Kasım Perşembe akşamı MasterChef Türkiye'de yarışmacılar Sakarya'nın yöresel lezzetleri için hünerlerini gösteriyor. MasterChef, yapılan ayva dolması tarifini araştırıyor. Ayva Dolması nasıl yapılır? sorusunun cevabı haberimizde...

45 Dakika Önce
2021-11-18 22:40:16
MasterChef Ayva Dolması nasıl yapılır? MasterChef Ayva Dolması tarifi nedir? MasterChef Ayva Dolması

Ayva dolması yaparken ayvaların kararmamasını istiyorsanız pişirmeden önce, su dolu bir kapta bekletmelisiniz. İşte Sakarya yöresine ait Ayva dolması tarifi

AYVA DOLMASI TARİFİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

6 adet orta boy ayva
1 adet orta boy kuru soğan
200 gram az yağlı kıyma
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay bardağı pirinç
1 adet orta boy limon
1/4 demet doğranmış maydanoz
2 su bardağı sıcak su
2 yemek kaşığı üzüm pekmezi
1 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı karabiber

AYVA DOLMASI NASIL YAPILIR?

Sap kısımlarını aldığınız ve üst kısımlarını kapak şeklinde kestiğiniz ayvaların iç kısımlarını bir oyacak yardımıyla boşaltın. Taban kısımlarını delmemeye özen gösterin. Kararmaması için taze sıkılmış limon suyu ilave ettiğiniz suda bekletin.

Kıymalı iç harcı için; kuru soğanı küçük küpler halinde kesin. Bol suda yıkadığınız pirinçlerin suyunu süzdürün. Pirinç, doğranmış kuru soğan, maydanoz, zeytinyağı, tuz, karabiber ve kimyon ilavesiyle karıştırın.

Limonlu suda bekleyen ayvaları fazla suyunu süzdürüp fırın tepsisine yerleştirin. İç kısımlarını hazırladığınız kıymalı iç harçla doldurun.

Sıcak suyu üzüm pekmeziyle karıştırıp kenar kısmından fırın tepsisine alın. Ayva dolmalarını önceden ısıtılmış 180-200 derece fırında 30 dakika kadar pişirin. Dereotuyla süsleyip sıcak olarak sevdiklerinizle paylaşın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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