Mali Kuaför’den Orta Boy Saçlar İçin Kesim Modelleri

Kimi yıllar uzun saçlar kimi yıllar ise kısa saçlar moda olmasına rağmen orta boy saçlar, neredeyse her dönemin modası olmuştur. Bu sebeple kadınlar tarafından en çok tercih edilen orta boy saç kesimi modellerine dair Mali Kuaförün sahibi Ali Keleş, çeşitli açıklamalarda bulundu.

Genel itibari ile bağlanabilecek uzunlukta bulunan saç tipinin orta boy saç kesimi olarak adlandırıldığını belirten Keleş, “Hem bağlanarak hem de serbest olarak kullanılabilmesi ayrıca her saç türüne uygun olması gibi sebepler göz önüne alındığında orta boy saç kesimi kadınlar için oldukça kullanışlıdır” dedi.

Klasik, spor, resmi her türlü kıyafete uyum sağlayabilen orta boy saç kesiminin bu özelliği ile de tercih sebebi olduğunu belirten Keleş, “Kadınlarımız genelde uzun saçlardan kısa saçlara geçmek için orta boy saç kesimlerini bir basamak olarak kullanıyorlar. Bir anda çok keskin değişikliklerden hoşlanmayan kadınlar, önce orta boy ve akabinde kısa saça geçerek kendilerini çok daha iyi hissediyorlar” dedi.

Hemen hemen her saç kesiminin uygulanabildiği dalgalı saçlarda orta boy saç kesiminin oldukça dinamik ve ferah bir görüntü sağladığını ifade eden Keleş, “Orta boy saç kesimi dalgalı saçlar için şekillendirme bakımından da pek çok avantaj sağlayan bir kesimdir” dedi.

Düz saçlarda kısa kesimin pek tercih edilmediğini çünkü hem düz hem de inatçı saçların uzun süre şekil almaması nedeni ile can sıkıcı olduğunu bu sebeple orta boy saç kesiminin düz saçlar için en ideal saç kesim modeli olduğunu ifade eden Keleş, “Düz saçlarda yaşanan hacim sorununun fazla olması nedeni ile orta boy saç kesimi düz saçlarda daha hacimli bir görünüme sebep olmaktadır” dedi.

Orta boy saç kesiminin her renk saç türünde kullanılabildiğini ama daha çok sarı saçlı bayanların tercihi olduğunu ifade eden Keleş, “Orta boy saç kesimi, sarı saçlılarda genç ve dinamik bir görünüm sağlıyor” dedi.

Orta boy saçlarda farklılık oluşturmak adına örgünün de tercih edilebileceğini ifade eden Keleş, “Bir değişiklik arzu ettiğinizde ya da özel günlerde örgü rahatlıkla tercih edilebilir” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.