Haziran ayı meyveleri nelerdir? Haziran ayı sebzeleri nelerdir? Haziranda hangi meyve sebzeler var?

Haziranda hangi meyve sebzeler var? Teknolojinin geldiği son noktayla her mevsimde her sebze-meyveyi görmek mümkün. Fakat bundan 10-15 sene öncesine kadar büyüklerimiz 'kış ayında domates mi yenirmiş!' diye sitem ediyordu. Şimdi bütün bir yıl gördüğümüz domatesin asıl mevsimi ne zaman? Haziranda hangi meyve sebzeler tüketilmeli? Haziran ayı meyveleri nelerdir? Haziran ayı sebzeleri nelerdir? İşte yanıtı...

Teknolojinin geldiği son noktayla her mevsimde her sebze-meyveyi görmek mümkün. Fakat bundan 10-15 sene öncesine kadar büyüklerimiz "kış ayında domates mi yenirmiş!" diye sitem ediyordu. Şimdi bütün bir yıl gördüğümüz domatesin asıl mevsimi ne zaman? Haziranda hangi meyve sebzeler tüketilmeli? Haziran ayı meyveleri nelerdir? Haziran ayı sebzeleri nelerdir? İşte yanıtı...

Haziranda hangi meyve sebzeler var?

Yaz mevsimine yakışır şekilde rengarenk meyve ve sebzeleri bu ayda görüyoruz. Özellikle güneşte kızaran, likopen içerikli meyve ve sebzeler haziranda daha çok görülüyor.

Haziran ayı sebzeleri

Enginar, taze fasulye, bezelye, bakla, barbunya, kabak, patlıcan, salatalık yeşil biber, dolmalık biber, domates, semizotu, rezene, marul, taze soğan, taze sarımsak, dereotu, fesleğen, biberiye, nane, maydanoz, tere.

Haziran ayı meyveleri

Kayısı, erik, çilek, kiraz, şeftali, dut, vişne, mürdüm eriği, yeni dünya .