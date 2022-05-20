Uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik eğitimi okulda mı olacak? Uzman öğretmen eğitimi uzaktan mı, online mi yapılacak? Eğitimler ÖBA üzerinden mi olacak? Öğretmenlerin merakla beklediği öğretmenlik kariyer basamaklarının eğitimleri ve sınav tarihleri belli oldu. Eğitimlerin yaz tatilinde başlayacağı açıklanırken öğretmenler de eğitimin uzaktan mı yoksa yüz yüze mi yapılacağını merak ediyordu. Beklenen duyuru öğretmenleri rahatlattı.

Uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik eğitimi okulda mı olacak? Uzman öğretmen eğitimi uzaktan mı, online mi yapılacak? Eğitimler ÖBA üzerinden mi olacak? Öğretmenlerin merakla beklediği öğretmenlik kariyer basamaklarının eğitimleri ve sınav tarihleri belli oldu. Eğitimlerin yaz tatilinde başlayacağı açıklanırken öğretmenler de eğitimin uzaktan mı yoksa yüz yüze mi yapılacağını merak ediyordu. Beklenen duyuru öğretmenleri rahatlattı.

Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına İlişkin Yönerge MEB'in internet sitesinde yayımlandı. Buna göre öğretmenlerin merakla beklediği uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimlerinin ve sınavların ne zaman yapılacağı ve başvuru tarihleri açıklandı.

Uzman öğretmenlik-baş öğretmenlik eğitimleri ne zaman?

500 binin üzerinde öğretmeni ilgilendiren uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili eğitim programının başvuruları 1-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Uzman öğretmenlik eğitimleri, 18 Temmuz-5 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Başöğretmenlik eğitimleri de yine uzman öğretmenlik eğitimleriyle aynı tarihte 18 Temmuz'da başlayacak.

Uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik eğitimi okulda mı olacak?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimleri yaz döneminde yapılacak. Eğitimler okulda olmayacak. Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik eğitimleri ÖBA üzerinden online yapıalcak.

Uzman öğretmen eğitimi uzaktan mı, online mi yapılacak?

Öğretmenlik kariyer basamakları eğitimleri uzaktan yapılacak. Eğitimlere katılmak iseyenler ÖBA'ya girş yacak ve ÖBA üzerinden eğitim görecek. Öğretmenler eğitim konusunu eksiksiz izlemeleri hâlinde Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını/Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olacaktır.

Uzman öğretmen ve başöğretmen eğitimleri ne zaman?

Takvime göre eğitim programının başvuruları 01-10 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak olup uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-05 Eylül 2022, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sınavlar ne zaman yapılacak?

19 Kasım 2022'de yapılacak yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak ve sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.