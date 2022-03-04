NATO, Ukrayna'yı yine hayal kırıklığına uğrattı

'Putin'den derhal savaşı durdurmasını istiyoruz' diyen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'da uçuşa yasak bölge oluşturulmayacağını ve asker gönderilmeyeceğini yineledi.

NATO, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in 'uçuşa yasak bölge önerisi'ne yine olumsuz cevap verdi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg biraz önce yaptığı ve televizyonlardan canlı yayımlanan konuşmasında, Rusya Devlet Başkanı Putin'e, Ukrayna'daki savaşı derhal durdurması ve tüm kuvvetlerini koşulsuz olarak Ukrayna'dan geri çekmesi çağrısında bulundu.

Ukrayna'da ölüm ve yıkımın önümüzdeki günlerde daha kötü olmasının muhtemel olduğu konusunda Rusya'yı uyaran Stoltenberg, müttefiklerin Ukrayna topraklarında veya Ukrayna hava sahasında NATO askerleri bulunmaması konusunda ise hemfikir olduğunu söyledi.

NATO diplomatik kanalların açık tutulması yönündeki duruşunu koruyor diyen Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'da çatışmaya girmesiyle Avrupa'da geniş çaplı bir savaş olabileceğine dikkati çekti.

Ukrayna'da gelecek günlerde durumun kötüye gitmesinin muhtemel olduğuna değinen Stoltenberg, Putin'e diplomatik yollara başvurması çağrısında bulundu.

Stoltenberg, NATO müttefiklerinin, bu savaşın Ukrayna'nın ötesine tırmanmasını önlemek gibi bir sorumluluğu olduğunu söyledi.

Stoltenberg, Ukrayna'da uçuşa yasak bölge oluşturulmayacağını ve asker gönderilmeyeceğini yineledi.

Gazetecilerin Ukrayna'ya uçak verecek misiniz sorusuna ise, "NATO Ukrayna'ya farklı tıp askeri destekler sunmaktadır. Müttefikler tanksavar silahlar hava savunma füzelerinin verildiği bilinmekte daha fazla detaya giremeyeceğim" dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Bosna Hersek'te de stabil olmayan, kırılgan bir durumla karşı karşıyayız" dedi.

"Bu uluslararası hukukun ihlalidir"

Stoltenberg, "Misket bombalarının ve diğer silahların kullanıldığını duyduk. Araştırmalarımız devam ediyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi de araştırıyor. Bu uluslararası hukukun ihlalidir" dedi. .