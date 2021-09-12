Diyetisyen Öykü Yıldırım, bebeklerin gelişmesinde büyük ölçüde önem verilen anne sütünü artıran 5 besin hakkında dikkat çeken bilgiler paylaştı

Bebeğinizi kucağınıza aldığınız ilk anda başlayan; 'Sütüm Yetecek Mi?' endişesini kuşkusuz her anne yaşamaktadır. Belirtmeliyiz ki siz bebeğinizi ne kadar mutlu ve rahat emzirirseniz sütünüz o kadar artacaktır. Çünkü süt salınımı ve yapımını sağlayan hormonlar beyinde ki hipofiz bezinden sağlanmaktadır. Bu yüzden stres, endişe, gerginlik hali sütünüzü etkilemektedir.

Su Tüketimine Dikkat... Anne sütünün yaklaşık %90'ı sudur. Dolayısıyla su tüketimi anne sütünün artırmasın da etkilidir. Her gün düzenli bir şekilde 2,5-3 litre su tüketimine özen gösteriniz.

Şimdi gelin anne sütünü artıran 5 besine değinelim...

Rezene Çayı... Rezene çayı, emzirme döneminde gaz problemi için oldukça etkilidir. Annenin gün içerisinde içeceği 1 fincan rezene çayı, prolaktin ve östrojen hormonunu artırarak anneyi psikolojik olarak rahatlatırken sütünü artıracaktır. Bu yolak ile bebek ile annenin gaz problemi baskılanacaktır.

Tahin... Tahin besin değeri yüksek, yağ içerikli bir besindir. Yapılan çalışmalar susam, tahin gibi besinlerin östrojeni artırdığından; sütün kalitesini ve salınımını olumlu yönde etkilediği belirtiyor.

Yağlı Tohumlar... Ceviz, badem, fındık gibi kuruyemişler magnezyum, çinko ve omega-3 den zengin besinlerdir. Günde belirli miktarlarda tüketeceğiniz kuruyemişler sütünüzü artırırken bebeğinizin beyin gelişimine de olumlu etki sağlayacaktır.

Siyah Kuru Üzüm ve Hurma İkilisi... Demir ve lif kaynağı olan siyah kuru üzüm ile hurma anne sütünü arttırırken; tatlı isteğini de baskılamaktadır. Diyabet veya hipoglisemi tanılı annelerin kuru meyveleri kontrollü tüketmelidir. Ara öğünlerinize ekleyeceğiniz;

1 fincan rezene çayı + 1 adet hurma + 7-8 adet siyah kuru üzüm + 2 tam ceviz ile kan şekerinizin dengesini korurken; süt salınımı artacaktır. (porsiyonlar örnektir*)

Bira Mayası ve Malt Özü... Yapılan çalışmalar bira mayasının ve maltın anne sütünün artırdığını belirtmekte. Beslenme programınıza hekim kontrolünde ekleyeceğiniz tablet şeklinde ki bira mayası ve malt un ile yapılan ürünleri tercih edebilirsiniz.

En Önemlisi Protein Alımı

Biliyorsunuz ki bebeğinizin gelişimi için protein ne kadar önemliyse anne sütünün kalitesi için de o kadar önemlidir.

Her gün mutlaka, kahvaltı da 1 tane yumurta, gün içerisin de ise 1 bardak süt ve 1 kâse yoğurt yemeye özen gösteriniz.

Öncelikle ilk 6 ay çok önemli. Bu dönem de düşük kalorili diyetler veya kilo vermek için farklı diyetler uygun değildir!

İlk olarak sıvı tüketiminizi artırın. Çünkü sıvı alımı sütünüzü artırırken; doğum kilolarınızı vermeye yardımcı olacaktır. Bunun için öğünlerinize çorba ve şekersiz komposto eklemeye özen gösterin.

Süt oluşumunu desteklemek için rafine şeker, basit karbonhidrat kaynaklarından kaçının. Bunun yerine kuru meyvelerden yararlanın.

Mutlaka demir depolarınız kontrol altında olmalı. Kan değerlerinde ki düzensizlik kilo kaybına engel olabilir

Özellikle kalsiyumdan zengin proteinleri beslenmenize dahil edin.

Magnezyum kaynaklarından yararlanın.

Ara öğünlerinizde badem, fındık, ceviz gibi besinleri ekleyin.

Ve en önemlisi bebeğinizi sağlıkla ve mutlulukla emzirin. Unutmayın ki siz sağlıklı beslendiğiniz sürece bebeğiniz de sağlıklı olacaktır.

Milliyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.