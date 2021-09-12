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TIMETURK / SPOR / Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Galatasaray iyi takım, cezalandırır

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Galatasaray iyi takım, cezalandırır

Trabzonspor teknik patronu Abdullah Avcı, 2-2 sona eren Galatasaray maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

2 Saat Önce
2021-09-12 22:56:04
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Galatasaray iyi takım, cezalandırır

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-2 beraberlikle sonuçlanan Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu. 2-0'dan geri dönmelerini yorumlayan Avcı, büyük takım refleksi gösterdiklerini ancak skordan memnun olmadığını söyledi.

İşte o sözler:

"Bireysel çok büyük hatalar yaptık. İkinci yarıda büyük takım refleksi gösterdik.

Yapılan hamleler doğru cevap verdi. Trabzonspor hiçbir zaman vazgeçmez ve bugün sahada da bunu gösterdi.

Skordan memnun değilim. İkinci yarıda maçı kazanacak imkanları fazlasıyla yakaladık.

Galatasaray ile ilgili düşüncelerimi maçtan önce de söylemiştim. 1 golle şampiyonluğu kaçıran, gençleşen bir takım. Önde hareketli ve geçişi iyi kullanan bir takım.

Yediğimiz iki golün tamamında hatalar cezalandırıldı. Galatasaray iyi takım, cezalandırır."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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