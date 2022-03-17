Döviz mevduatları arttı

Geçen hafta yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2 milyar dolar arttı.

Kur korumalı mevduat nedeniyle yıl başından bu yana döviz mevduatları düşüş eğilimindeydi. Kur korumalı mevduat ürününün etkisiyle aralık sonundan bu yana düşüş eğiliminde olan döviz mevduatlarında geçen hafta dikkat çeken artış kaydedildi.

TCMB DÖVIZ MEVDUAT VERİSİ YAYIMLANDI

Merkez Bankası verilerine göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduat stoku, 11 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 967 milyon dolarlık artışla 216,1 milyar dolara yükseldi.

Parite etkisinden arındırılmış artış ise 919 milyon dolar oldu. Gerçek kişilerin döviz mevduatı, parite etkisinden arındırılmış veride, 895 milyon dolar azaldı. Şirketlerinki ise 1 milyar 814 milyon dolar arttı.

Kur farkı gelirlerine vergi muafiyeti getirilmesi, şirketlerin bu ürüne ilgisini artırmıştı ancak 2021 yılı 4. geçici vergi dönemine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 25 Şubat 2022 Cuma günü sona ermesiyle şirketlerin bu ürüne ilgisi azaldı.

KUR KORUMALI MEVDUAT 561,9 MİLYAR TL

4 Mart'ta 539,2 milyar TL olan kur korumalı TL mevduat toplamı, 11 Mart'ta 561,9 milyar TL'ye yükseldi. Bu kalemde bir haftalık artış, 22,7 milyar TL oldu. BDDK, bu rakamın ne kadarının döviz ne kadarının TL mevduattan olduğuna dair detay verileri ise açıklamıyor.

TCMB'NİN REZERVİ AZALDI

Geçen hafta TCMB'nin brüt rezervi 1,4 milyar dolar düşüşle 108,9 milyar dolara, net rezervi 2,2 milyar dolar düşüşle 15,9 milyar dolara geriledi. Geçen hafta TCMB'nin swap hariç net rezervi de -43,9 milyar dolara geriledi. İki hafta önce bu rakam -42,6 milyar dolardı.

YABANCI ÇIKIŞI SÜRÜYOR

Yabancıların Türk bankaları ile yaptığı swaplarda TL aleyhine pozisyonları, geçen hafta 656 milyon dolar artışla 1,74 milyon dolara yükseldi. Yabancılar, geçen hafta Borsa İstanbul'da hisse piyasasında 290 milyon dolarlık net satış yaparken, tahvil piyasasında da 121 milyon dolarlık net satış yaptı. .