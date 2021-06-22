Jandarmaya yeni makineli tüfek

Kaçak yapı yıkımını görüntüleyen İHA muhabiri feci şekilde dövüldü!

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'de 15 kaçak yapısı tespit edilen ve yıkım kararı kesinleşen çiftliği, ekipler tarafından dün yapılan incelemelerin ardından yıkım için tahliye edilmişti. Bugün ise bölgede yıkım çalışmaları başladı. Yıkım sürecini takip etmek için gazeteciler de bölgede yerini aldı. Ancak Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliğinde bulunan 4 adamın kendisine saldırdığını söyleyen İHA Muhabiri Mustafa Uslu feci şekilde dövüldü. Uslu’nun yüzü saldırı sonrası kan revan içinde kaldı. Kaçak çiftliğin yıkımının haber yapılmasını istemediğini söyleyen İHA muhabiri Uslu, drone ve kamerasının da aynı kişiler tarafından kırıldığı söyledi.