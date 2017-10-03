İzmir'de korkunç kaza: 2 ölü
İzmir'in Menemen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Feci kazada ölenlerin cansız bedenleri otomobilde sıkıştı.
03.10.2017 17:44:59
Kaza, sabaha karşı İzmir-Çanakkale yolu Buruncuk mevkiinde meydana geldi. Menemen yönünden Çanakkale yönüne gitmekte olan Turgut Topraksever (47) idaresindeki 35 NZ 921 plakalı otomobil karşı yönden ters şeride geçen 35 AC 1434 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Turgut Topraksever (47) ve yanında bulunan Mehmet Topraksever hayatını kaybederken, ölenlerin cansız bedenleri otomobilde sıkıştı. Durumu haber alan
Kaza, sabaha karşı İzmir-Çanakkale yolu Buruncuk mevkiinde meydana geldi. Menemen yönünden Çanakkale yönüne gitmekte olan Turgut Topraksever (47) idaresindeki 35 NZ 921 plakalı otomobil karşı yönden ters şeride geçen 35 AC 1434 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Turgut Topraksever (47) ve yanında bulunan Mehmet Topraksever hayatını kaybederken, ölenlerin cansız bedenleri otomobilde sıkıştı. Durumu haber alan