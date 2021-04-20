Iza buğdayının kökündeki bakteriden üretilen gübreyle verim artışı sağlandı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde (BAİBÜ), 'buğdayın atası' olarak adlandırılan ızanın köklerindeki yararlı bakterilerden üretilen mikrobiyal gübre ile bitkilerin veriminin yüzde 15 ila yüzde 40'a kadar artırılması sağlandığı bildirildi. BAİBÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ercan Selçuk Ünlü, AA muhabirine, tarımsal biyoteknoloji çalışmalarıyla doğada yaşayan canlılar arasındaki etkileşimleri moleküler düzeyde anlayarak buradan kullanabilir bir ürün elde etmeyi amaçladıklarını söyledi. Ünlü, mikrobiyal gübrelerin verim artırma ve bitkileri korumaya yönelik etkisinin bilindiğine işaret ederek, 'Iza buğdayının köklerindeki bakterilerden ürettiğimiz mikrobiyal gübrenin telif haklarının korunması anlamında tescil işlemleri de son aşamaya gelmiş durumda. Yaptığımız araştırmalar, daha geniş çevrede bitki gruplarında da kullanılabileceğini gösteriyor. Tarla bitkilerinin hemen hemen tamamında bunu kullanabiliriz.' ifadesini kullandı.