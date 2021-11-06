İYİ Partili Türkkan'ın oğluna küfrettiği şehit annesi, yaşadığı üzüntüyü anlattı
İYİ Partili Türkkan'ın oğluna küfrettiği şehit annesi: O kadar çok üzüldüm ki sabaha kadar uyuyamadım
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
İYİ Partili Türkkan'ın oğluna küfrettiği şehit annesi: O kadar çok üzüldüm ki sabaha kadar uyuyamadım
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
İYİ Partili Türkkan'ın oğluna küfrettiği şehit annesi: O kadar çok üzüldüm ki sabaha kadar uyuyamadım
İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan'ın küfrettiği şehit ağabeyi Tahir Gümren'in annesi Telli Gümren, 'Kaç yıl oldu, hala içimiz yanıyor. Dün Tahir'e yapılanlardan o kadar çok üzüldüm ki sabaha kadar uyuyamadım.' dedi.