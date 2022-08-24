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İstanbul'da dolu mu yağacak? İstanbul'da dolu ne zaman saat kaçta? Dolu yağışı ne zaman başlayacak?

İstanbul'da dolu mu yağacak? İstanbul'da dolu ne zaman saat kaçta? Dolu yağışı ne zaman başlayacak? AKOM'dan İstanbul ile ilgili gelen açıklama İstanbulluları heyecanlandırdı. AKOM İstanbul'da sağanak yağış ve yer yer dolu yağışının beklendiğini duyurdu. Geçtiğimiz yıllarda İstanbul'da bastıran ani dolu yağışı araçlara büyük zarar vermişti. Peki İstanbul'da 24 Ağustos'ta dolu yağışı hangi saatler arasında olacak?

İstanbul'da dolu mu yağacak? İstanbul'da dolu ne zaman saat kaçta? Dolu yağışı ne zaman başlayacak?
24.08.2022 11:44:31
İstanbul'da dolu mu yağacak? İstanbul'da dolu ne zaman saat kaçta? Dolu yağışı ne zaman başlayacak?

İstanbul'da aşırı nem vatandaşlara günlerdir zor anlar yaşatıyordu. İstanbul'da beklenen yağışa ilişkin AKOM'dan son dakika açıklaması geldi.

 

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İstanbul'da dolu mu yağacak? İstanbul'da dolu ne zaman saat kaçta? Dolu yağışı ne zaman başlayacak?

İstanbul'da dolu mu yağacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi AKOM İstanbul'da sağanak yağış ve dolu yağışının beklendiğini açıkladı. 24 Ağustos'ta araçları ile dışarıda olan vatandaşlar dolu yağışına karşı tedbirli olmaları gerekiyor. 

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İstanbul'da dolu mu yağacak? İstanbul'da dolu ne zaman saat kaçta? Dolu yağışı ne zaman başlayacak?

İstanbul'da dolu ne zaman saat kaçta?

AKOM dolu yağışına ilişkin saat verdi.. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi AKOM, İstanbul'da saat 13.00'ten sonra sağanak yağış ve yer yer dolu beklendiğini açıkladı. Çatı uçmaları, su baskınları ve taşkınlara karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

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İstanbul'da dolu mu yağacak? İstanbul'da dolu ne zaman saat kaçta? Dolu yağışı ne zaman başlayacak?

Dolu yağışı ne zaman başlayacak?

İstanbul'da şiddetli sağanak yağmur ile birlikte dolu yağışı da bekleniyor. Dolu yağışının öğleden sonra başlaması bekleniyor. Dolu yağışına karşı vatandaşlara uyarı yapıldı. 

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İstanbul'da dolu mu yağacak? İstanbul'da dolu ne zaman saat kaçta? Dolu yağışı ne zaman başlayacak?

Fırtınaya dikkat

AKOM'dan gelen açıklamada "Yoğun şimşek ve yıldırımla birlikte yağış anında kuvvetli rüzgarın yer yer saatte 50 km hıza çıkma ihtimali bulunuyor" denildi.

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İstanbul'da dolu mu yağacak? İstanbul'da dolu ne zaman saat kaçta? Dolu yağışı ne zaman başlayacak?

24 Ağustos'ta İstanbul'da hava nasıl?

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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İstanbul'da dolu mu yağacak? İstanbul'da dolu ne zaman saat kaçta? Dolu yağışı ne zaman başlayacak?
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İstanbul'da dolu mu yağacak? İstanbul'da dolu ne zaman saat kaçta? Dolu yağışı ne zaman başlayacak?
8
İstanbul'da dolu mu yağacak? İstanbul'da dolu ne zaman saat kaçta? Dolu yağışı ne zaman başlayacak?
9
İstanbul'da dolu mu yağacak? İstanbul'da dolu ne zaman saat kaçta? Dolu yağışı ne zaman başlayacak?
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İstanbul'da dolu mu yağacak? İstanbul'da dolu ne zaman saat kaçta? Dolu yağışı ne zaman başlayacak?
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