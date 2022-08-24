İstanbul'da dolu mu yağacak? İstanbul'da dolu ne zaman saat kaçta? Dolu yağışı ne zaman başlayacak?

İstanbul'da dolu mu yağacak? İstanbul'da dolu ne zaman saat kaçta? Dolu yağışı ne zaman başlayacak? AKOM'dan İstanbul ile ilgili gelen açıklama İstanbulluları heyecanlandırdı. AKOM İstanbul'da sağanak yağış ve yer yer dolu yağışının beklendiğini duyurdu. Geçtiğimiz yıllarda İstanbul'da bastıran ani dolu yağışı araçlara büyük zarar vermişti. Peki İstanbul'da 24 Ağustos'ta dolu yağışı hangi saatler arasında olacak?