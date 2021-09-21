İsrail polisinin girmeye çekindiği Batı Şeria'nın Gazze'si: Cenin Mülteci Kampı

Filistinli 6 tutuklunun 6 Eylül'de İsrail'in kuzeyindeki yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak firar etmesinin yankıları, İsrail ve Filistin kamuoyunda hala sürüyor. Firari Filistinlilerden Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri Tugayı üyesi Zekeriya ez-Zubeydi ile İslami Cihad Hareketi mensubu Muhammed Kasım Arıda, Yakub Mahmud Kadri ve Mahmud Abdullah Arıda 10-11 Eylül tarihlerinde, diğer iki Filistinli Eyhem Fuad Kemamci ve Munadil Yakub Nufeyat da 19 Eylül'de İsrail güçlerince yakalanmıştı.

İsrail'de 6 Eylül sabahı gerçekleşen firarla dünya gündeminde yer edinen 6 Filistinliden 4'ü müebbet hapse mahkûm, 2'si hakkında ise kesinleşmiş bir hüküm yok. Filistin Esir Cemiyeti'nin verilerine göre, 6 Eylül 2021 itibarıyla, İsrail hapishanelerinde 520'si idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 4 bin 650 Filistinli bulunuyor. Bunlardan yaklaşık 200'ü çocuklardan oluşuyor.