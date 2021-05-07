Isı enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren müthiş icat
Isı Enerjisini Mekanik Enerjiye Dönüştüren Stirling Motoru.
İSTANBUL
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BURSA
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ANKARA
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SİVAS
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ERZURUM
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HAKKARİ
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İSTANBUL
20:15:00
İftar vakti
ANKARA
19:57
ERZURUM
19:23
Isı Enerjisini Mekanik Enerjiye Dönüştüren Stirling Motoru.
İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da cemaate saldırı
İsrail polisi, ses bombaları ve plastik mermiyle cemaate müdahale ederken, Filistinli gençler ise taşlar ve cam şişelerle karşılık verdi. Filistin Kızılay’ından yapılan yazılı açıklamada, Harem-i Şerif’te yaşanan olaylarda 178 Filistinlinin İsrail polisinin müdahalesinde yaralandığı belirtildi.
Yahudi asıllı Prof. G. Finkelstein'den İsrail'i yerden yere vuran sözler
Prof. Norman G. Finkelstein, Holokost Endüstrisi adlı kitabın yazarıdır. Anti-siyonist bir Amerikan yahudisidir. Yahudi soykırımının (holokost) sömürülmesiyle ilgili görüşleri ve Filistin davasına olan sempatisi nedeniyle radikal-siyonist yahudi çevrelerin hedefi olmuştur.