İlçeyi karıştıran kavga: 17 kişi gözaltına alındı

01.10.2017 15:27:03



Nazilli'ye bağlı Demirciler Mahallesinde yaşayan kız ailesiyle İstanbul'dan gelen erkek tarafı, Belediye Nikah Salonunda düzenlenen nişan töreninde aileleriyle birlikte eğlenmeye başladı. Bu esnada İstanbul'dan gelen 5-6 kişilik bir grup belediye meydanında alkol almak isteyince güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle karşılaştı. Bunun üzerine grup bu kez 4. katta bulunan nikah salonuna çıkıp alkol almayı burada sürdürdü. Ancak bu kez, nikah salonunda bulunan kantini işleten K.T., kendilerini uyararak binada alkol kullanmanın yasak olduğunu belirtti. Buna rağmen alkol almakta direten grupla K.T. arasında münakaşa yaşandı. Bu esnada 5-6 kişilik gruba düğün salonunda bulunan 10'a yakın akrabaları da eklenince tartışma kavgaya dönüştü. Alkolün de etkisiyle kontrolden çıkan kalabalık grup, K.T. ve yanındaki çalışma arkadaşlarını darp etmeye başladı. Yüzlerine aldıkları darbeyle yaralanan K.T. ve çalışma arkadaşları, olay yerine gelen polislere şikayetçi olduklarını belirtti. Bu esnada olayı duyan K.T.'nin yakınları da belediye nikah salonuna gelerek kendisine destek verdi.



Olayın sosyal medyadan duyulması üzerine belediye meydanında toplanan yaklaşık 500 kişi, nikah salonunda tutulan 17 kişilik grubu linç etmek istedi. Gerilimin tırmanması üzerine Nazilli Çevik Kuvvet ekibine takviye olarak Aydın'dan destek istendi. Bu esnada, belediye meydanına Nazilli İlçe Jandarma Bölük Komutanlığına bağlı askerlerin de konuşlandığı görüldü. Bölgeye gelen Aydın İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Aytuğan 'da olayları yatıştırmak için görüşme yapmasına rağmen öfkeli kalabalık meydandan ayrılmak istemedi.



Bu esnada, yoğun güvenlik önemleri altında belediye meydanında bekletilen minibüslere alınan 17 kişilik grup, bölgeden güvenlik önlemleri altında sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.