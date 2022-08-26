İkinci el araba (otomobil) fiyatları ucuzlayacak mı? Eylül'de araç fiyatları düşecek mi? Sıfır-İkinci el araba fiyatları Eylül ve Ekim'de düşer mi?

İkinci el araba (otomobil) fiyatları ucuzlayacak mı? Eylül'de araç fiyatları düşecek mi? Sıfır-İkinci el araba fiyatları Eylül ve Ekim'de düşer mi? Sıfır ve ikinci el araç fiyatları son aylarda büyük bir artış gösterdi. Koronavirüs pandemisi ile üretimin azalması ve otomobillere olan talebin artması nedeniyle arz talep dengesi bozulmuş ve otomobil fiyatları tüm dünyada artmıştı. Ülkemizde de son zamanlarda yaşanan artışın önüne geçilmesi için ikinci el araç satışlarında '6 ay ve 6 bin kilometre' şartı getirildi. Araç almayı düşünenler bu şart sonrası fiyatların düşüp düşmeyeceğini merak ediyor.