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İkinci el araba (otomobil) fiyatları ucuzlayacak mı? Eylül'de araç fiyatları düşecek mi? Sıfır-İkinci el araba fiyatları Eylül ve Ekim'de düşer mi?

İkinci el araba (otomobil) fiyatları ucuzlayacak mı? Eylül'de araç fiyatları düşecek mi? Sıfır-İkinci el araba fiyatları Eylül ve Ekim'de düşer mi? Sıfır ve ikinci el araç fiyatları son aylarda büyük bir artış gösterdi. Koronavirüs pandemisi ile üretimin azalması ve otomobillere olan talebin artması nedeniyle arz talep dengesi bozulmuş ve otomobil fiyatları tüm dünyada artmıştı. Ülkemizde de son zamanlarda yaşanan artışın önüne geçilmesi için ikinci el araç satışlarında '6 ay ve 6 bin kilometre' şartı getirildi. Araç almayı düşünenler bu şart sonrası fiyatların düşüp düşmeyeceğini merak ediyor.

İkinci el araba (otomobil) fiyatları ucuzlayacak mı? Eylül'de araç fiyatları düşecek mi? Sıfır-İkinci el araba fiyatları Eylül ve Ekim'de düşer mi?
26.08.2022 13:18:02
İkinci el araba (otomobil) fiyatları ucuzlayacak mı? Eylül'de araç fiyatları düşecek mi? Sıfır-İkinci el araba fiyatları Eylül ve Ekim'de düşer mi?

İkinci el araba (otomobil) fiyatları ucuzlayacak mı? Eylül'de araç fiyatları düşecek mi? Sıfır-İkinci el araba fiyatları Eylül ve Ekim'de düşer mi? Sıfır ve ikinci el araç fiyatları son aylarda büyük bir artış gösterdi. Ülkemizde yaşanan artışlarının önüne geçilmesi için yeni önlemler alındı. "Sıfır-İkinci El" olarak bilinen ve galeriler tarafından satılan araçların satışan engel geldi. Buna göre ikinci el araç satışlarında '6 ay ve 6 bin kilometre' şartı getirildi. Araba almak isteyenler ise şu sıralar araç fiyatlarının düşüp düşmeyeceğini araştırıyor.

 

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İkinci el araba (otomobil) fiyatları ucuzlayacak mı? Eylül'de araç fiyatları düşecek mi? Sıfır-İkinci el araba fiyatları Eylül ve Ekim'de düşer mi?

İkinci el araba (otomobil) fiyatları ucuzlayacak mı?

Ticaret Bakanlığı tarafından oto galerilere getirilen '6 ay ve 6 bin kilometre' şartı nedeniyle piyasada satışlar gerilemiş durumda. Araç almayı düşünenler fiyatların düşmesini bekliyor. Galeriler ise ellerindeki otomobilleri satışa çıkarmak için ilan sayısını artırdı.

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İkinci el araba (otomobil) fiyatları ucuzlayacak mı? Eylül'de araç fiyatları düşecek mi? Sıfır-İkinci el araba fiyatları Eylül ve Ekim'de düşer mi?

Eylül'de araç fiyatları düşecek mi?

Ticaret Bakanlığı'ndan oto galerilere 15 Eylül uyarısı geldi. 15 Eylül'den sonra araç satışlarına dair denetimler başlayacak. 

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İkinci el araba (otomobil) fiyatları ucuzlayacak mı? Eylül'de araç fiyatları düşecek mi? Sıfır-İkinci el araba fiyatları Eylül ve Ekim'de düşer mi?

Yapılan yazılı açıklamaya göre bu kuralın tek istisnasını, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına 16 Ağustos 2022 tarihinden önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının bu kişiler tarafından 15 Eylül 2022 tarihine kadar pazarlanması ve bir defaya mahsus satışı oluşturuyor.

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İkinci el araba (otomobil) fiyatları ucuzlayacak mı? Eylül'de araç fiyatları düşecek mi? Sıfır-İkinci el araba fiyatları Eylül ve Ekim'de düşer mi?

Araba fiuyatları düştü mü?

Otomobil sektöründe ikinci elde ve sıfır alanında deyim yerindeyse yaprak kımıldamıyor. Sıfır araçlarda ötv indirimi beklentisi, ikinci el araç piyasasında da '6 ay ve 6 bin kilometre' şartı otomobil almayı düşünenleri beklemeye sevk ediyor. 

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İkinci el araba (otomobil) fiyatları ucuzlayacak mı? Eylül'de araç fiyatları düşecek mi? Sıfır-İkinci el araba fiyatları Eylül ve Ekim'de düşer mi?

Şu anda otomobil fiyatlarında bir gerileme söz konusu. 15 Eylül'den itibaren ise Ticaret Bakanlığınca denetimlere ağırlık verilecek ve tespit edilen aykırılıklar hakkında idari para cezası uygulanacak.

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İkinci el araba (otomobil) fiyatları ucuzlayacak mı? Eylül'de araç fiyatları düşecek mi? Sıfır-İkinci el araba fiyatları Eylül ve Ekim'de düşer mi?

Sıfır otomobil fiyatları düşer mi?

Otomobil piyasası çeşitli beklentiler yaşıyor. Bu beklentilerden bir tanesi de ÖTV indirimi. ÖTV indirimi yapılacağını bekleyen vatandaşlar araç alımlarını erteledi. 

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