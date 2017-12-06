Husiler'den kadınların 'Salih' gösterisine saldırı

06.12.2017 15:24:53

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, Husiler başkent Sana'nın güneyindeki Sebin Meydanı'nda Salih'in naaşının teslim edilmesi için gösteri yapan kadınlara saldırdı.

Eski Yemen Cumhurbaşkanı Salih, pazartesi günü başkent Sana'dan güneydeki Senhan ilçesine giderken yolda Husiler tarafından pusuya düşürülerek öldürülmüştü.

Yemen'de 2014'ten bu yana meşru yönetim güçlerine karşı ortak silahlı eylemler düzenleyen Husiler ile Salih yanlıları arasında bir süredir anlaşmazlık yaşanıyordu. Taraflar arasındaki çatışmalar cumartesi sabahı Sana'da yeniden alevlenmişti.