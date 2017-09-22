Hilmi Yarayıcı



Hilmi Yarayıcı 5 Şubat 1968 yılında Antakya'da doğdu.

1988-1995 yılları arasında Grup Yorum'la çalıştı bu tarihten sonra gruptan ayrılsa da konser ve albüm çalışmalarına destek verdi.



Grup yorumun efsane solisti olarak bilinir. 1993'de İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girdi.

İTÜ Çoksesli Batı Müziği korosunda yer aldı.



Konservatuvar öncesinde ve sonrasında opera hocalarından şan dersleri aldı.

Albüm çalışmalarının dışında "Seher Vakti" ve "İlk Göz Ağrısı" adlı tv dizilerinin ayrıca "Aşk Yolu" adlı televizyon filminin müziklerini hazırladı.



Ayrıca başrollerini Altan Erkekli, Göksel Arsoy ve Nevra Serezli'nin paylaştığı 'Unutulmayanlar' adlı filmin müziklerini yaptı.



Kasımpaşa çok programlı lisesinde müdür yardımcısı olarak çalıştı.

Türkiye'deki 2014 yerel seçimlerinde Beyoğlu Belediye başkanlığı adaylığından dolayı 16 yıllık görevinden istifa etti.

25. ve 26. Dönem CHP Hatay milletvekilidir.

ALBÜMLERİ

Gudileke

Aya Bak Nice Gider

Kızılırmak

Oy Bahçenize Ben Giremedim

Burdur Boğaz Havası

Nereye

Leylim Leylim

Hancı

Köprüler Yaptırdım

Sürgün

Bir Çift Turna

Ay Hanım

Taşa Çaldım Ayvam ile Narımı

Remiks (Aya Bak Nice Gider)

Sevdadan Yana

Uğurlama tel

Dersim

Sevme Derim

Kalanlara

Ceren Kız

Mapushane

Bintiş Şelebiya (Beyrut'lu Sanatçı Feyruz'un da söylediği Arap halk şarkısı)

Dağların Türküsü

Yitik Ülke

Salkım Söğüt 3

Leylican

Erzurum'dan Çevirdiler Yolumu

Kerimoğlu

Albeni Yar

Emmo

Sesimi Şen Bülbüllere Katsalar

Dağlar

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