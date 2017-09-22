Hilmi Yarayıcı 5 Şubat 1968 yılında Antakya'da doğdu.
1988-1995 yılları arasında Grup Yorum'la çalıştı bu tarihten sonra gruptan ayrılsa da konser ve albüm çalışmalarına destek verdi.
Grup yorumun efsane solisti olarak bilinir. 1993'de İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girdi.
İTÜ Çoksesli Batı Müziği korosunda yer aldı.
Konservatuvar öncesinde ve sonrasında opera hocalarından şan dersleri aldı.
Albüm çalışmalarının dışında "Seher Vakti" ve "İlk Göz Ağrısı" adlı tv dizilerinin ayrıca "Aşk Yolu" adlı televizyon filminin müziklerini hazırladı.
Ayrıca başrollerini Altan Erkekli, Göksel Arsoy ve Nevra Serezli'nin paylaştığı 'Unutulmayanlar' adlı filmin müziklerini yaptı.
Kasımpaşa çok programlı lisesinde müdür yardımcısı olarak çalıştı.
Türkiye'deki 2014 yerel seçimlerinde Beyoğlu Belediye başkanlığı adaylığından dolayı 16 yıllık görevinden istifa etti.
25. ve 26. Dönem CHP Hatay milletvekilidir.
ALBÜMLERİ
Gudileke
Aya Bak Nice Gider
Kızılırmak
Oy Bahçenize Ben Giremedim
Burdur Boğaz Havası
Nereye
Leylim Leylim
Hancı
Köprüler Yaptırdım
Sürgün
Bir Çift Turna
Ay Hanım
Taşa Çaldım Ayvam ile Narımı
Remiks (Aya Bak Nice Gider)
Sevdadan Yana
Uğurlama tel
Dersim
Sevme Derim
Kalanlara
Ceren Kız
Mapushane
Bintiş Şelebiya (Beyrut'lu Sanatçı Feyruz'un da söylediği Arap halk şarkısı)
Dağların Türküsü
Yitik Ülke
Salkım Söğüt 3
Leylican
Erzurum'dan Çevirdiler Yolumu
Kerimoğlu
Albeni Yar
Emmo
Sesimi Şen Bülbüllere Katsalar
Dağlar