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Hayat kurtaran yerli üretim otomatik elektroşok cihazı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Finlandiya ile oynanan maçta fenalaşan Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'in sahadaki hızlı müdahale ve kalp masajıyla kurtarılması, bu tür acil durumlar için geliştirilen tıbbi cihazların önemini ortaya koydu. Türk savunma sanayisinin lider şirketlerinden ASELSAN, 40 yılı aşan birikimini son dönemde sağlık alanında ihtiyaç duyulan ürünlerin geliştirilmesine yönelik kullanıyor. Şirketin sağlık alanında geliştirdiği ilk ürünlerden biri OED oldu. OED cihazları ASELSAN HEARTLINE markası altında sağlık sektörünün kullanımına sunulmaya başlandı.

2021-06-14 12:49:43
Amanos Dağları'nda ters lale türü keşfedildi

Amanos Dağları'nda ters lale türü keşfedildi

Ege Üniversitesi (EÜ) Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım ile Aksaray Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Mehtap Tekşen ortak çalışmayla Hatay'ın Arsuz bölgesindeki Amanoslar'da farklı olduğunu düşündükleri ters laleyi inceledi. Söz konusu bitkinin literatürde ismi yer almayan bir tür olduğu sonucuna varan Yıldırım ve Tekşen, bu konuda hazırladıkları bilimsel makaleyi Yeni Zelanda merkezli uluslararası hakemli dergi Phytotaxa'ya gönderdi. Dergide yayımlanan makaleyle bilim dünyasında kazandırılan bitkiye 'Arsuz lalesi', bilimsel olarak ise 'Fritillaria arsusiana Yıldırım&Tekşen' adı verildi.
Prof. Dr. Ersan Şen’in aşı olmayanlarla ilgili yaptığı açıklama büyük tepki topladı

Prof. Dr. Ersan Şen’in aşı olmayanlarla ilgili yaptığı açıklama büyük tepki topladı

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, katıldığı bir canlı yayında koronavirüs aşısı olmayanlarla ilgili, “Asker zoruyla yapılsın, olmayan hapse atılsın” sözleri büyük tepki topladı.
İsrail'de Netanyahu'nun gidişi böyle kutlandı

İsrail'de Netanyahu'nun gidişi böyle kutlandı

İsrail'de koalisyon hükümetinin Mecliste güven oyu almasıyla 12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi. İsrail meclisi önünde toplanan kalabalık uzun bir süre devam eden güven oylaması oturumu boyunca bazen Netanyahu karşıtı, bazen de yeni hükümete destek sloganı attı.
İçinizi ısıtacak görüntüler! Tramvayı durdurup kaplumbağanın yardımına koştu

İçinizi ısıtacak görüntüler! Tramvayı durdurup kaplumbağanın yardımına koştu

İzmit’te tramvay yoluna girip, kaldırıma tırmanamayan kaplumbağayı gören vatman Serhat Topal'ın kullandığı tramvayı durdurarak kaplumbağayı yeşil alana çıkarttığı o anlar.
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