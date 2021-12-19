Habertürk yazarı Sarıkaya'nın kamera önünde muhabiri darp ettiği ortaya çıktı

Habertürk yazarı gazeteci Muharrem Sarıkaya, yaptığı bir röportaj sırasında muhabiri darp eden “Mazeretsiz özür diliyorum” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yaptığı sırada gazeteci Muharrem Sarıkaya, İhlas Haber Ajansı Gaziantep Muhabiri Ahmet Demir'i mikrofon bağlantısı kurmaya çalışırken darp ettiği ortaya çıktı.

TGS'den özür çağrısı

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) da açıklama yaparak Sarıkaya'yı kınadı. TGS'nin açıklamasında şöyle denildi:

"Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın İhlas Haber Ajansı Gaziantep Muhabiri Ahmet Demir'e yönelik çirkin hareketini en sert biçimde kınıyoruz. Sarıkaya'nın meslektaşımızdan özür dilemesini bekliyoruz."

Sarıkaya'dan özür paylaşımı

Sarıkaya ise Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda “Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Mürdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum…” ifadelerini kullandı.