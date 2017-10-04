Guterres: Kasırgalar dünyanın yeni normali olacak

04.10.2017 23:54:19

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Merkezi'nde, Irma ve Maria kasırgalarının vurduğu Karayipler'e yapacağı ziyaret öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bilim insanlarının, şiddetli hava koşulları ve iklim değişikliği arasındaki bağlantıların her geçen gün daha da netleştiğine dikkati çektiğini belirten Guterres, "Bilim insanları, kasırgaların ve şiddetli fırtınaların ısınan bir dünyanın yeni normali olacağını öngörüyor." dedi.

"1870'TEN BU YANA DENİZ SEVİYELERİ 25 SANTİMETRE YÜKSELDİ"

Deniz seviyelerinin 1870'ten bu yana 25 santimetre yükseldiğini ve son 30 yılda hava bağlantılı felaketlerin 3 kat, ekonomik kayıpların ise 5 kat arttığını dile getiren Guterres, iklim değişikliğinin denizleri ısıttığını, fırtınaların çok daha fazla yağmur getirdiğini ve kasırgaların şiddetini artırdığını söyledi.

Guterres, dünyanın iklim değişikliğiyle mücade için gerekli teknolojilere ve zenginliğe sahip olduğunu ancak daha fazla kararlılık gösterilmesi gerektiğini vurguladı.