Yapıcıoğlu'ndan Şeyh Said, Said Nursi ve Seyit Rıza'nın kayıp mezarlarına ilişkin açıklama

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Şeyh Said, Said Nursi ve Seyit Rıza'nın mezar yerlerinin açıklanmasını istediklerini belirterek, ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir daha ki görüşmemizde bu konu gündeme gelebilir’ dedi.

Basın mensuplarıyla kahvaltıda buluşan HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, gündemi değerlendirdi. Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı 4 ülkedeki bölgeler için "Kürdistan" diyen Yapıcıoğlu, üç kişinin mezar yerlerinin açıklanmasını istedi

"Devlet, yakınları ve bütün halktan özür dilemeli"

Şeyh Said ve dava arkadaşlarının idam edilişinin 96. yıldönümü nedeniyle "Şeyh Said, Said Nursi ve Seyit Rıza'nın mezarlarının nerede olduğunun açıklanması için çaba gösteriyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Yapıcıoğlu, "Konuyla ilgili parti programımızda yer alan ifadeleri aynen tekrarlıyorum: Başta Şeyh Said olmak üzere Kürtlerin büyük bir saygı ile andıkları Kürt alimlerine zulmedildiği resmen kabul edilmeli, yakınlarından ve bütün halktan özür dilenmelidir. Said Nursi, Şeyh Said ve Seyit Rıza gibi şahsiyetlerin mezar yerleri açıklanmalı, İstiklal Mahkemeleri ile ilgili arşivler derhal açılmalıdır" ifadelerine yer verdi.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir dahaki görüşmenizde bu konuyu gündeme getirmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Olabilir, neden olmasın" yanıtı veren Yapıcıoğlu, "Biz doğru bildiğimizi her yerde söyleriz. Gündeme göre ilkelerimizi değiştiren bir parti değiliz. Neysek biz oyuz. Ya hakkı söyleriz ya da susarız" değerlendirmesinde bulundu.

