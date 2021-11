Virüs, et, iklim, tarım! Her yerde o... Neden susuluyor?

Dünya zenginlerinin dikkat çeken girişimlerini ‘komplo teorisi’ olarak hafife alınmasını eleştiren Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, New York Post'un Bill Gates’in Türkiye’de tarım arazileriyle ilgilendiği haberini yorumladı

Babaoğlu'nun "Siz Bilirsiniz!" başlıklı son yazısı:

Konu veya kişi ne kadar "ağır" olursa olsun... Onları hafife almanın hafifliği nasıl da hafifleticidir!

İnsan kuş gibi olur! Ama söylemiş olayım, bu tavır insanı biraz da "kuş kafa" yapar. Mesela Bill Gates üzerine sosyal medyada şüpheci bir iki satır karalayın...

Hemen üzerinize atlar, "Sizi gidi cahil komplocular!" diye çöpe fırlatıverirler. Nasılsa ortalıkta hakikaten dersini iyi çalışmaya üşenen ama atıp tutan bir yığın komplo teorisyeni var.

Sizi de onların arasına katıvermek, kendini pek rasyonel, hatta entelektüel biri gibi göstermenin en kolay yoludur. Görüyorum, öyle tipleri... Sanırsınız, az önce Microsoft'ta işe alınmışlar da onun havasını atıyorlar.

Ama bu tayfa bile Bill Gates ve Jeff Bezos'un güney sahillerimizde dolanıp durmaları karşısında tedirginliğe kapılıp suspus oldular.

Derken... Bir haber geldi New York Post'tan: "Gates, Türkiye'de sürdürülebilir tarım için arazi bakıyor."

Malum, bir Çin devleti, bir de Gates tarım arazisi manyağı olup çıktı. Hadi Çin'i anladık da Bill Gates'inki ne alaka, diye sormak da mı içinizden gelmiyor? Hep "heh heh!" diyerek geçiştirecek misiniz?

2008'den beri finanse ettiği virüs salgını tatbikatlarına... Yaşadığımız pandemiyi 2018'den haber verişine... Kafayı aşılarla "bozacak" kadar mRNA teknolojisinin üretimine odaklanmasına...

Ve daha birçok şeye aldırmıyorsunuz, anladık? Tarım niye, arazi alıp durmak niye? Bunda bir bityeniği aramak da mı uyduruk komplo teorisi?

Yapay et meselesi de öyle... Malum, "iklim mücadelesi" üzerine kitabında en hızlı çözümlerden birinin et endüstrisini tasfiye etmek olduğunu iddia etmişti Bill Gates. Peki yapay et üretiminin en hızlı şirketlerinden Impossible Foods kimler tarafından kuruldu?

Cevap: Bill Gates ve Jeff Bezos. Komplo momplo değil, gerçek. Ama hiç mi bu konu üzerinde durup düşünmeyelim? Ne yani? Hiç mi bu adamların Türkiye bağlantılarını merak etmeyelim?

Tamam! Kemal Bey'in dün söylediğini bugün inkâr etmesi üzerinde durmayı daha çok seviyorsunuz, biliyorum. On yıldır böyle... Siz bilirsiniz...

