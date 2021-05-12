Gazeteci Sedat Ergin, “Türkiye-Mısır ilişkilerinde hareketlilik - Zararın neresinden dönülse kârdır...” başlıklı yazısında bir süredir Ankara-Kahire heyetlerinin devam eden temas ve görüşmelerini değerlendirdi. Ergin’in yazısından özet...

Türkiye ile Mısır, bölgedeki her krizde, her çatışmada karşı karşıya gelmiştir. Son olarak geçen yıl Libya'da sıcak çatışmaların sürdüğü bir dönemde iki ülke arasında tansiyonun ciddi derecede yükseldiği durumlar da yaşanmıştır. Bu arada, Türkiye, Libya ile 2019 sonunda deniz yetki alanlarının sınırlanmasına ilişkin bir anlaşma imzalayınca, buna karşılık olarak Mısır ile Yunanistan da geçen yıl kendi aralarında benzer bir anlaşma yapma yoluna gitmiştir.

İLİŞKİLERDE NORMALLEŞME ARAYIŞLARI

Türkiye, bir süredir ilişkilerin yumuşatılması yönünde işaretler vermekte, Mısır tarafı da kapıyı kapalı tutmamaktaydı. Örneğin, dışişleri bakanlarının karşılaştıkları uluslararası toplantılarda görüşmeleri her şeye rağmen diyaloğu koparmama çabasının bir ifadesiydi. Son olarak iki ülkenin istihbarat örgütleri arasında temasların yürütüldüğü, geçen ağustos ayında bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı.

İlişkilerin normalleşmesi yönündeki hareketliliğin önemli ölçüde Ankara'nın tutumunu gözden geçirerek aldığı bir inisiyatifin sonucu olduğunu belirtmeliyiz. Buna karşılık, gelen bütün işaretler ilişkilerin yeniden rayına oturtulması yönündeki çabaların sancılı bir zeminde yürüyeceğine işaret ediyor.

Bir kere, başta Libya ve Doğu Akdeniz konuları olmak üzere iki ülke birçok meselede ayrı düştükleri için, bütün bu başlıklarda tarafların görüşlerinin yakınlaştırılabilmesi uzun bir zamanı gerektirecektir. Bazı konularda görüş ayrılıklarının açıkta kalması da şaşırtıcı olmaz.

‘MÜSLÜMAN KARDEŞLER' DOSYASI SIKINTILI

Bu arada, iki ülke arasındaki normalleşmenin önündeki en dikenli dosyalardan biri de Mısır'ın ilişkilerde bir normalleşmeye girilebilmesi için Türkiye'de yaşayan Müslüman Kardeşler bağlantılı rejim muhalifi isimlerin faaliyetlerini koşul halinde masaya getirmesidir. Mısır, bu örgütü “terörist” olarak nitelendiriyor. Özellikle Türkiye'den Mısır'a yayın yapan bazı muhalif kanalların durumu daha önce de Türk kamuoyuna geniş bir şekilde yansımıştı.

Arap dünyasında yakından izlenen “Al-Monitor” haber portalında önceki gün yayımlanan Muhammed Sabri imzalı Kahire çıkışlı bir haber-analize göre, geçen haftaki görüşmelerde Mısır tarafı Türkiye'de bulunan Müslüman Kardeşler'e üye bazı isimlerin sınır dışı edilmesini istedi. Bu gibi sorunlara bakınca iki ülke arasında neden önce istihbarat örgütlerinin devreye sokulduğu daha iyi anlaşılıyor.

Her halükârda, sekiz yıl süren bir soğukluk döneminden sonra Türkiye ile Mısır arasında bir normalleşme arayışının başlamış olması, ufukta görünen bütün muhtemel güçlüklere rağmen olumlu bir gelişme olarak karşılanmalıdır. Zararın neresinden dönülse kârdır. Tabii yaşanan tecrübe, bir daha benzer zararların ortaya çıkmaması için gerekli olan özenin, hiç olmazsa bundan sonra gösterilmesinin şart olduğunu da söylüyor hepimize.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.