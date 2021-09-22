'Türkiye gençliği araştırması' sonuçları yayımlandı

Eğitimci Sadık Gültekin Türkiye gençliği hakkındaki bazı verilerden hareketle görüş ve değerlendirmelerini yazdı

Gültekin'in ‘Gençlik nereye koşuyor' başlıklı yazısı;

Türkiye nüfusunun yüzde 15.6'sını 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oluşturuyor. Ülke genelindeki genç sayısı yaklaşık 13 milyon. Belirlediğimiz hedeflere bu nesil ile ulaşacağız. Peki, gelecekte bizi temsil edecek ve hedeflere ulaştıracak gençliği yetiştirmeyi başarabildik mi? Günümüz gençliğinin aşması gereken çok önemli sorunları var. Bugünün gençliği bizi yarınlara taşıyacak, toplumu ileri götürecek güçten yoksun olarak geliyor.

Türkiye gelecekte bugünden daha farklı bir toplum olmayacak. Gerekli önlemler alınmazsa, gelişmiş toplumlarla aramızdaki fark daha da açılacak. Gençlerin çok azı ne istediğini biliyor, çoğunda farkındalık gelişmemiş. Kelime bilgileri yetersiz, kendilerini ifade edemiyorlar. Büyük çoğunluğu iç disiplinini sağlamada sıkıntı yaşıyor. Kendilerini geliştirme konusunda gayretli değiller.

Çok azı hobi sahibi. Büyük çoğunluğu cep telefonu bağımlısı. Sosyal medya üzerinden gelen bilgileri sorgulamadan kullanıyorlar. Kitap okuma alışkanlığı çoğunluğunda yok. İnternete, manşetlere bakarak bilgi sahibi olmaya çalışıyorlar. Çoğu gencin gösterişe düşkün olduğu görülüyor.

Eleştiriye tahammülleri yok, hemen itiraz ediyorlar. Sia Insight'ın 2018 yılında yaptığı “Türkiye Gençliği Araştırması” söylediklerimizi doğrular nitelikte sonuçlar içeriyor. Sia Insight, Türkiye genelinde 15 ilde, 15-24 yaş grubundaki 2 bin genç ile yüz yüze görüştü. Araştırma, gençlerin davranışları ile ilgili önemli ipuçları veriyor.

Türkiye'de gençlerin birbirinden farklı hayat tarzları yok, birbirine benzer hayatlar sürüyorlar. Gençlerin ehliyeti ya da pasaportu yok, tatile çıkmıyorlar, yurtdışı deneyimleri çok sınırlı ve mobiliteleri düşük. Gençlerin hemen hepsinin akıllı cep telefonu var ve yüzde 90'ı internet kullanıyor. Yabancı dil bilgileri çok zayıf.

Büyük çoğunluğu aktif olarak spor yapmıyor. Boş zamanlarını arkadaşlarıyla geçirerek, sosyal medyada sohbet ederek, AVM gezerek geçiriyorlar. Günde üç saat televizyon izleyip, altı saat internette dolaşıyorlar. Gençlerimiz sorunlara çözüm arama, yaratıcı fikirler geliştirme, proje yaratma gibi konularla pek ilgili değil. Gençlerin yüzde 32'si girişimci olmayı istiyor, ancak bu bir dilek olarak kalıyor.

Gençleri önceki nesillerden ayıran temel özellik, teknoloji kullanımı. Gençlerin yüzde 50'si sosyal hayatta en çok arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi tercih ediyor. Gençlerin yüzde 45'i aileleriyle yüz yüze iletişim kuruyor. Gençler, arkadaşlarıyla ağırlıklı olarak WhatsApp aracılığıyla haberleşiyor.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.