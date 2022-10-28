TOGG'un yeni imza kampanyası: Yenilig'de ben de varım!

29 Ekim Cumartesi günü fabrika açılışı yapılacak olan TOGG için yeni bir etkinlik düzenlendi.

Yerli otomobil TOGG'un elektrikli otomobil üretim tesisi açılışı için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle 29 Ekim Cumartesi günü Cumhuriyet Bayramında büyük bir açılış gerçekleştirilecek.

TOGG Yenilig'de ben de varım imza kampanyası

Açılış öncesinde TOGG için "Yenilig'de ben de varım" imza kampanyası başlatıldı. 29 Ekim'de sergilenecek olan TOGG akıllı cihazının üstüne imza atmak isteyenler için “Togg Akıllı Cihazımızın üstüne siz de imzanızı atın, bu gurura ortak olun.” paylaşımıyla duyuruldu.

Anlaşıldığı üzere, başlatılan imza kampanyası için yeni bir site açıldı ve internet sitesinden imza bırakan kişiler, yerli otomobilin diledikleri bir yerini seçerek kendi imzasını eklemiş olacak.

Twitterdan duyuruldu

TOGG resmi Twitter hesabı üzerinden duyuruyu;

"Togg Akıllı Cihazımızın üstüne siz de imzanızı atın, bu gurura ortak olun." sözlerinin yer aldığı bir link ve fotoğrafla paylaştı.

TOGG imza nasıl atılır?

TOGG imza için, “YeniLig'de ben de varım” sayfasına giriş yapıp; İsim, soyisim ve e-posta bilgilerinizi kaydetmeniz gerekiyor. Detayları aşağıdaki haberden inceleyebilir, imza ekranına ulaşabilirsiniz.

.