TOGG imza nasıl atılır? Yenilikte bende varım isim yazdırma kampanyası

TOGG imza nasıl atılır? 29 Ekim günü fabrika açılışı yapılacak olan TOGG için yeni bir etkinlik başlatıldı. Vatandaş konuyu internet üzerinden ' Yenilikte bende varım isim yazdırma kampanyası' olarak araştırdı. İşte merak edilen TOGG isim yazdırma ya da diğer tanımıyla TOGG imza kampanyası detayları...

TOGG imza nasıl atılır? 29 Ekim günü fabrika açılışı yapılacak olan TOGG için yeni bir etkinlik başlatıldı. Vatandaş konuyu internet üzerinden " Yenilikte bende varım isim yazdırma kampanyası" olarak araştırdı. İşte merak edilen TOGG isim yazdırma ya da diğer tanımıyla TOGG imza kampanyası detayları...

TOGG'un yeni imza kampanyası: Yenilig 'de bende varım!

2019 yılının bu yana konuşulan yerli otomobil TOGG için sona yaklaşıldı. 29 Ekim'de Türkiye'nin otomobili girişimi grubu tok Bursa gemlik'te kurulan fabrikanın açılışını resmen gerçekleştirecek.

Attığı her adımla çok konuşulan TOGG bu sefer imza kampanyası başlattı. Kampanya sosyal medya üzerinden kısa sürede büyük ilgi gördü.

TOGG imza nasıl atılır?

29 Ekim günü sergilenecek olan TOGG akıllı cihazının üzerine siz de imzanızı atabilirsiniz. TOGG akıllı cihaza imza atmak ya da imza ekranına ulaşıp bilgi almak için TIKLAYINIZ...

Linke tıkladıktan sonra erişeceğiniz sayfa modeli, aşağıdaki gibi olacaktır. Bilgilerinizi girdikten sonra "ben robot değilim" kutucuğunu işaretleyip, kaydetmeniz gerekir.

Yenilikte bende varım isim yazdırma kampanyası

TOGG akıllı cihaz için başlatılan imza kampanyası internet üzerinden "Yenilikte ben de varım isim yazdırma kampanyası" olarak araştırılıyor. Fakat başlatılan kampanya büyük bir mesaj içeriken "Yenilig'de ben de varım" sloganıyla paylaşıldı.