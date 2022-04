'Tayyip Bey'e olan sevgi ve güven zayıflamış olarak devam ediyor'

TBMMeski Başkanı Bülent Arınç'tan yine çok konuşulacak bir Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkışı geldi. Erdoğan'a olan güven ve sevginin azaldığını belirten Arınç, 'Şimdi Tayyip beye olan sevgi ve güven devam ediyor ama zayıflamış olarak devam ediyor. Bu zayıflamayı durdurmak lazım.' dedi.

Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partili bazı isimlerle ilgili sözleri yine dikkat çekti. Sık sık yaptığı eleştirilerle gündeme gelen Bülent Arınç, Konya'dan yayın yapan Kanal 42'de gündemi değerlendirdi. Daha önceki açıklamaları nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden istifa etmek zorunda kalan Arınç, Erdoğan'a olan güven ve sevginin azaldığını söyledi.

Arınç'ın dikkat çeken açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

BÜLENT ARINÇ: ERDOĞAN'A SEVGİ VE GÜVEN ZAYIFLADI

"Halk memnun olduğu süreçte bizi 20 yıl iktidara getirdi. Yine memnun olursa kesinlikle emin olun biz gideriz. Halk memnun olup olmadığını bazen 5 yılda bir, bazen 3,5 yılda bir seçim sandığında gösterir. Ben hep zaferler gördüm. Şimdi Tayyip beye olan sevgi ve güven devam ediyor ama zayıflamış olarak devam ediyor. Bu zayıflamayı durdurmak lazım."

"ULAN 2 KİLO ET KAÇ PARA BİLİYOR MUSUN SEN?"

Zamları ve hayat pahalılığını küçümseyen açıklamalarda bulunan AK Partili isimleri de eleştiren Arınç, şunları söyledi:

"Bizim grup başkanvekilimiz yanlış bir matematik hesabı yaptı. Sonra döndü mü dönmedi mi bilmiyorum yüzde 7'yi yüzde 700 gibi anlayacak bir hesabın içerisine düştü. Biraz da gülünç oldu tabi. Dikkatsizliğine vermek lazım tabi yoksa çok iyi bir insandır. Konya'dan bir milletvekili de 'Minicik minicik zamlar, bundan şikayet etmeye gerek yok' demişti. Bunlar insanları yaralıyor ama haberiniz olsun. Yani ben 2 kilo et yiyeceğime yarım kilo et yerim diye göğsünü gere gere dolaşıyor. Ulan 2 kilo et kaç para biliyor musun sen? 300 lira. Kim verecek bu parayı?" .