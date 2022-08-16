Tanzimat Fermanı Nedir? Tanzimat Fermanı Maddeleri Neler?
Tanzimat Fermanı ne? Tanzimatın amacı nedir? Tanzimat fermanı maddelerinde neler var? 1839 yılında Mustafa Reşit Paşa tarafından Gülhane Parkında yabancı temsilcilere ve halka okunarak ilan edilen Tanzimat Fermanı, tekrardan gündemde yer alan konular arasına girdi. Tanzimat fermanı ile ilgili merak edilen tüm detaylara değineceğiz.
2022-08-16 00:01:37
Tanzimat Fermanı Nedir?
Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde Batılılaşmanın ilk somut adımı olarak tarihe geçmiştir. 3 Kasım 1839'da Sultan Abdülmecid döneminde Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşit Paşa tarafından okunmuştur. Tanzimat fermanı ile ne amaçlandı? Tanzimat Fermanı'nın amacı azınlık isyanlarını önlemek, azınlıkları bahane ederek Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmasını önlemek ve toprak bütünlüğünü korumak amacı ile yazılmış bir fermandır.
Tanzimat Fermanı Maddeleri Neler?
- Hazırlanacak kanunlara padişah da dahil olmak üzere herkes uyacaktır. “Mevzu bahis olan kanunlar sırf din, devlet, ülke ve milleti kalkındırmak maksadı ile çıkarılacağından bunlara tam uyacağımıza yemin ederiz.“
- “Hiç kimse, başkasının ırz ve namusuna saldırmayacaktır. Herkes malına, mülküne tam sahip olacak, bunları dilediği gibi kullanacak, bunu yaparken de devlet büyüklerinin müdahalesine uğramayacaktır. Birinin suçluluğunun saptanması halinde mirasçıların o işle ilgileri bulunmayacağından, suçlunun malları elinden alınıp varisleri miras hakkından yoksun bırakılmayacaktır.”
- “Bundan böyle suç işleyenlerin durumları şeriat kanunları gereğince açıkça incelenip bir karara bağlanmadıkça kimse hakkında, açık veya gizli idam ve zehirleme işlemi uygulanmayacaktır.”
- “Ülkemiz insanlarının her biri için, malına ve gelirine göre bir verginin saptanması ve kimseden bundan fazla bir şey alınmaması gerekir. “
- “Her memleketten alınacak asker miktarı için münasip bir usul konulmalı ve dört veya beş yıl hizmet için sıra usulü getirilmelidir.”
- “Yüce devletimizin tebaası Müslümanlarla öbür milletler bu haklarda tam istifade edeceklerdir. Can, ırz, namus ve mal bahislerinde, ülkemizin bütün halkına şeriat kanunları gereğince teminat verilmiştir.”
- Meclis-i Vâlâ'nın üye sayısı ve yetkileri arttırılacak. Kanunlar Meclis-i Vâlâ'da yapılacak görüşme ve tartışmalar sonucunda çıkarılacaktır.
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