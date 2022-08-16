Tanzimat Fermanı Nedir? Tanzimat Fermanı Maddeleri Neler?

Tanzimat Fermanı ne? Tanzimatın amacı nedir? Tanzimat fermanı maddelerinde neler var? 1839 yılında Mustafa Reşit Paşa tarafından Gülhane Parkında yabancı temsilcilere ve halka okunarak ilan edilen Tanzimat Fermanı, tekrardan gündemde yer alan konular arasına girdi. Tanzimat fermanı ile ilgili merak edilen tüm detaylara değineceğiz.