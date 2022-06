Suriye'ye geri dönüş ve güvenli bölgelerde hayat

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bugün itibarıyla 507 bin 292 geçici koruma altındaki Suriyelinin ülkesine gönüllü geri dönüş yaptığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiği harekatlarla terörden arındırılan ve Suriyelilerin gönüllü geri dönüş yaptığı bölgelere, gazetecileri bilgilendirme gezisi düzenledi.

Çataklı ile gazeteciler ilk olarak Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Çobanbey bölgesine geçti. Bölgedeki yetkililer, Çobanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde Çataklı ve gazetecilere, çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Bakan Yardımcısı Çataklı, gazetecilere, Türkiye'nin Suriye'de yaptıklarını ve yapmaya çalıştıklarını gösteren sembolik bir yerde, Çobanbey'de organize sanayi bölgesinde olduklarını belirtti.

Organize sanayi bölgesinin yapımına 350 dönümlük bir arazide başlandığını, talebin fazla olması nedeniyle 100 dönümlük bir alanın daha bölgeye ilave edildiğini anlatan Çataklı, "Çobanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde 1386 imalathane bulunuyor. Bu imalathanelerden 1355'i tamamlandı. İmalathanelerden 90'ı üretime başlamış durumda. Türkiye'nin güneyinde, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde 20 bin kişiye istihdam sağlanacak." diye konuştu.

Bölgedeki yerel meclisler, sivil toplum kuruluşları ve koordinatörlük görevini üstlenen Hatay, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa Valilikleri ile sadece Çobanbey'de değil 7 bölgede daha benzer organize sanayi bölgesi yapım çalışmalarının devam ettiğini anlatan Çataklı, şunları söyledi:

"En az 60 bin insana istihdam sağlayacak 1800 işletmeden bahsediyoruz. Bunlardan 126'sı faaliyete geçmiş durumda. Şu anda bu bölgelerde 6 milyon insan yaşıyor. Bu dört operasyon sayesinde 6 milyon insanın bu bölgede tutunması sağlandı. Bu nüfusun üçte ikiye yakın kısmı da aslında Suriye'nin diğer taraflarından bu bölgeye gelmiş insanlar. Bugün itibarıyla 507 bin 292 geçici koruma altındaki Suriyeli bu bölgelere gönüllü geri dönüş yapmış durumda. İşte bu bölgede yürütülen organize sanayi bölge çalışmaları olmak üzere bütün hayatı normalleştirme faaliyeti bu amaca hizmet için."

Çataklı, bölgede hayatı normalleştirmek için tahrip edilen okulların, hastanelerin onarılıp, faaliyete geçirildiğini, yerel polis teşkilatının oluşturulduğunu dile getirdi.

İlçe meclislerinin, idari birimlerin kurulduğunu, her alanda vatandaşların temel hizmetlere ulaşması için yoğun gayret sarf edildiğini anlatan Çataklı, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 6 yıl olmuş. Çobanbey'in her tarafı yıkılmış haldeydi. Bir Allah'ın kulunun kalmadığı bir yerdi. Bugün her yönüyle toparlanmaya başlamış, Türkiye'den çok sayıda geçici koruma altındaki Suriyelinin yaşadığı bir ilçeye dönüşmüş durumda. Burası ziyaretimizin ilk noktasıydı. Azez'e gittiğimizde aynı şeyi göreceğiz. Cerablus'ta da aynı durumla karşılaşacağız. Bab'da, Resulayn'da ve diğer bölgelerde aynı durum söz konusu. Türkiye, bu bölgedeki operasyonlar sonrası hayatı normalleştirmek için yürüttüğü faaliyetler sayesinde 6 milyon insanın güvenli bir şekilde yaşamasına imkan sağladı. Cumhurbaşkanımızın kamuoyuna duyurduğu 1 milyon hedefli, gönüllü geri dönüş projesinin yürütüleceği bu alanlardaki durumu yerinde görme imkanı bulduk. Her geldiğimizde bir öncekinden daha toparlanmış olarak görüyoruz bölgeyi. Nüfusun arttığını, bölgenin ekonomik olarak canlandığını görüyoruz. Bu kapsamda yürütülen çalışmaların olumlu sonuçlar doğurduğunu görmüş oluyoruz."

Çataklı, bölgedeki faaliyetlerde AFAD başta olmak üzere Suriye Görev Gücü kapsamında İller İdaresi Genel Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarının büyük emeğinin olduğunu dile getirdi.

Çalışmaların aynı şekilde devam edeceğini anlatan Çataklı, daha fazla Suriyelinin evine, yurduna dönerek huzur içinde yaşamasını temin edeceklerini sözlerine ekledi.

"Çok sayıda hastane ve sağlık merkezi inşa edildi"

İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Akif Pektaş da bölgede hayatın normale döndürülmesi için çalışmalar yapıldığını belirtti.

Güvenliği sağlanan bölgelerde aranan şahısların yakalanması amacıyla adli iletişim sisteminin kurulduğunu belirten Pektaş, ayrıca kent güvenlik ve yönetim sisteminin de Afrin, Cinderes, Çobanbey, Azez, El Bab, Resulayn ve Tel Abyad'da kurulduğunu aktardı.

Sağlık hizmetleri kapsamında çok sayıda hastane ve sağlık merkezinin inşa edildiğini, onarıldığını anlatan Pektaş, eğitim alanında yapılanlarla da 349 bin 762 öğrencinin eğitimini sürdürdüğünü dile getirdi.

Hedef istihdam sayısını 20 bine çıkarmak

Çobanbey Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Hüseyin İsa, organize sanayi bölgesinde çok sayıda firmanın üretime geçtiğini bildirdi.

Şu an 2 bin kişiye istihdam sağlandığını belirten İsa, "Hedefimiz istihdam sayısını 20 bine çıkarmak. Burada yatırım yapanlar arasında gönüllü geri dönüş yapanlar da bulunuyor. Amacımız Suriyelilerin Türkiye'den bu bölgeye gönüllü geri dönüşlerini sağlamak. Şu an Türkiye'de geçici korumayla yaşayan çok sayıda yatırımcımız var. Bunlar da bölgeye geri dönüş yapacak. Fırat Kalkanı Operasyonu öncesi Çobanbey nüfusu 8 bindi. Hayatın normale dönmesiyle nüfus 70 binin üzerine çıktı. Türkiye'ye sağladığı desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"Türkiye'ye minnettarız"

Çataklı daha sonra organize sanayi bölgesinde üretim yapan tesisleri gezdi. Sanayi bölgesinde çuval üretimi yapan Emad Süleyman, gazetecilere yaptığı açıklamada, sanayi bölgesinin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Süleyman, bir süre Gaziantep'te yaşadığını ve gönüllü geri dönüşle ülkesine döndüğünü kaydetti.

Kurduğu çuval imalatı atölyesinde 100 kişiye istihdam sağladığına dikkati çeken Süleyman, "Ülkemizi kalkındırmak istiyoruz. Türkiye'ye minnettarız." diye konuştu. Bakan Yardımcısı Çataklı, daha sonra AFAD Lojistik Deposu'nda incelemelerde bulundu. AA

