Songül Öden'in sağlık durumu nasıl? Songül Öden hastaneye mi kaldırıldı?

Songül Öden'in sağlık durumu nasıl? Oyuncu Songül Öden'in, Halit Ergenç ile başrolü paylaştığı Nomen dizisinin setinde kaza sahnesi çekilirken başına gelen talihsizlik korkuttu. Güzel oyuncu araba içerisinde sıkışarak ölümden döndü. Songül Öden hastaneye mi kaldırıldı? İşte detaylar...

Oyuncu Songül Öden'in, Halit Ergenç ile başrolü paylaştığı Nomen dizisinin setinde kaza sahnesi çekilirken başına gelen talihsizlik korkuttu. Güzel oyuncu araba içerisinde sıkışarak ölümden döndü. Songül Öden hastaneye mi kaldırıldı? İşte detaylar...

Songül Öden'in sağlık durumu nasıl?

Oyuncu Songül Öden, Disney Plus'ta Melis Sezen ve Halit Ergenç ile başrolü paylaştığı Nomen dizisinin setinde kaza geçirdi. Edinilen bilgiye göre; dizide Halit Ergenç'in eşine hayat veren Öden, kaza sahnesini çekmek için gittiği sette hastanelik oldu.

Özer Feyzioğlu'nun yönettiği "Nomen"de kontak açık bırakılınca araç kaza moduna geçti ve aniden airbag açıldı. Koltukta sıkışan, karın ve kol bölgeleri darbe alan oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı.

Öden'in sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.

Songül Öden kimdir?

Songül Öden 17 Şubat 1979, Diyarbakır doğumlu Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

17 Şubat 1979 yılında Zaza kökenli müteahhit bir babanın ve ev hanımı bir annenin kızı olarak Diyarbakır'da dünyaya geldi. Bir abisi, bir kız kardeşi ve 3 ablası vardır. Songül Öden 6 aylıkken anne ve babası boşandığı için annesi ve kardeşleri ile birlikte Ankara'ya yerleşmiştir, çocukluğu ve gençliği burada geçmiştir.

Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı mezunudur ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı şan eğitimi almıştır. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda (AST), Ankara Deneme Sahnesi'nde, Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda (1 yıl), Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda (3,5 yıl) ve özel tiyatrolarda görev yapan Öden, ilk televizyon deneyimini 1999 yılında Ferhunde Hanımlar dizisiyle yaşamıştır. 2005 yılında Gümüş dizisinde başrolü Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştı, bu dizi ile birlikte dünyada tanındı ve geniş hayran kitlesi edindi. 2011-2014 yılları arasında Kanal D'den FOX'a transfer olan, Desperate Housewives uyarlaması Umutsuz Ev Kadınları dizisinde Yasemin karakteriyle başrolde yer aldı.

2002 yılında kendisi gibi tiyatrocu olan Canberk Uçucu ile evlendi, 2011 yılında boşandı. 2020 yılında iş insanı Arman Bıçakçı ile evlendi.