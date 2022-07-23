İsmail Hacıoğlu'nun yüzünde fünye patladı! İsmail Hacıoğlu'nun sağlık durumu nasıl?

İsmail Hacıoğlu'nun yüzünde fünye patladı! Oyuncu İsmail Hacıoğlu ile ilgili korkutan bir haber gündem oldu. Hacıoğlu'nun fil setinde bir kaza geçirdiği belirtildi. Kilis'te yaşanan fünye patlamasının akabinde sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Peki İsmail Hacıoğlu'nun sağlık durumu nasıl? İşte son dakika İsmail Hacıoğlu'nun son durumu...

Oyuncu İsmail Hacıoğlu ile ilgili korkutan bir haber gündem oldu. Hacıoğlu'nun fil setinde bir kaza geçirdiği belirtildi. Kilis'te yaşanan fünye patlamasının akabinde sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Peki İsmail Hacıoğlu'nun sağlık durumu nasıl? İşte son dakika İsmail Hacıoğlu'nun son durumu... İsmail Hacıoğlu'nun yüzünde fünye patladı! İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir, Sinan Tuzcu, Doğukan Polat, Hasan Küçükçetin ve Kerem Alışık'ı buluşturan, 49 isimli filmin setinde büyük bir kaza yaşandı. Kilis'te çekilen Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başarısının anlatıldığı aksiyon sahnesinde kullanılan fünye İsmail Hacıoğlu'nun yüzüne patladı. Görevlinin fünyeyi planlanandan erken patlatması nedeniyle yaşanan olayda ünlü oyuncuya hemen setteki ambulansta ilk müdahale yapıldı. İsmail Hacıoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Şu an için otelde dinlendiği belirtilen Hacıoğlu'nun yüzünde ve vücudunda yaralar oluştu. Detaylar bekleniyor... .