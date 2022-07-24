Cem Yılmaz trafik kazası mı geçirdi? Cem Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl?

Cem Yılmaz trafik kazası mı geçirdi? Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan korkutan haber geldi. Yılmaz'ın bir taksiyle çarpıştığı öğrenildi. Peki ama Cem Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl? İşte son dakika Cem Yılmaz kaza haberi...

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan korkutan haber geldi. Yılmaz'ın bir taksiyle çarpıştığı öğrenildi. Peki ama Cem Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl? İşte son dakika Cem Yılmaz kaza haberi... Cem Yılmaz trafik kazası mı geçirdi? Cem Yılmaz'ın, önceki gece Bodrum'da kaza yaptığı öğrenildi. Kazadan yara almayan Yılmaz, daha sonra taksi şoförüyle tutanak tuttu. Kaza sonrasında Cem Yılmaz'ın aracını servise gönderdiği aktarıldı. Cem Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl? Tatiline devam eden komedyenin yaz sonuna kadar Bodrum'da kalacağı söyleniyor. Cem Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı. .